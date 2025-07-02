Германия профинансирует изготовление 500 дронов "Лютый" для ВСУ

Такой формат обеспечивает прямое финансирование производства в Украине, что позволяет быстрее выпускать и поставлять необходимое вооружение для украинских Сил обороны.Один дрон "Лютый" в среднем стоит около 8 миллионов гривен.

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Правительство Германии выделяет средства на производство 500 дальнобойных дронов "Лютый" для Сил обороны Украины. Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на свои источники в правительстве.

Соответствующий контракт был заключен недавно и он позволит дополнительно укомплектовать подразделения Сил беспилотных систем дальнобойными средствами.

Также отмечается, что Германия может профинансировать и другие программы, в частности, производство дронов "Барс".

Министерство обороны Германии не предоставило конкретных деталей относительно типов оружия, утверждая, что раскрытие этой информации позволит сделать выводы о военных возможностях ВСУ.

Как пишет "Милитарный", в ноябре 2024 года правительство Швеции также профинансировало производство украинских дальнобойных дронов в рамках военной помощи Украине. Приблизительная стоимость "Лютого" вдвое больше ударного дрона "Бобер", который фонд Сергея Притулы закупал по 4 миллиона гривен за единицу (около 100 тысяч долларов).

Такой формат обеспечивает прямое финансирование производства в Украине, что позволяет быстрее выпускать и поставлять необходимое вооружение для украинских Сил обороны.

Напомним, что украинские БПЛА АН-196 "Лютый" 1 июля ударили по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол" в РФ. Зафиксировано по меньшей мере два удара. На месте вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что 29 мая ВС РФ атаковали Украину беспилотниками нового типа на основе "Дань-М". Изначально "Дань-М" был реактивным дроном-мишенью для тренировки сил ПВО.