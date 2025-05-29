РФ атаковала Украину новым типом ударного реактивного дрона "Дань-М": что известно

Утром 29 мая российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками нового типа на основе "Дань-М".

Related video

Украинский эксперт по военным технологиям Сергей Бескрестнов рассказал подробности на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дань-М" — это реактивный беспилотник, созданный как мишень для тренировки экипажей противовоздушной обороны. По словам Сергея Бескрестнова, россияне переделали ее в ударный дрон, а накануне запустил группу таких аппаратов из Крыма.

"Из соображений информационной безопасности я не могу сообщить судьбу этой группы ударных БПЛА", — добавил он.

Оригинальная "Дань-М" имела заметный красный цвет, однако для ударной версии ее изменили. Модифицированный БПЛА летит со скоростью 400-750 км/ч, поднимается на высоту до 9 км, время полета составляет 25-40 минут.

Сергей Бескрестнов отметил, что в начале войны Украина аналогичным образом переделывала советские разведывательные БПЛА "Стриж" из-за нехватки ударных дронов и крылатых ракет. Мотивы россиян пока неизвестны. Вероятно, у них есть большое количество таких мишеней.

Как пишет российский сайт "Авиару", посвященный авиационной технике, БПЛА "Дань" спроектировали в казанском опытно-конструкторское бюро "Сокол" для имитации воздушных угроз, таких как крылатые ракеты (в том числе "Томагавк") и дозвуковых самолетов тактической авиации. Беспилотник выполнен по классической аэродинамической схеме с прямым среднерасположенным крылом и турбореактивным двигателем в хвостовой части. "Дань" взлетает с пусковой установки с использованием порохового ускорителя, а садится с помощью парашюта.

Ранее писали, что ВС РФ применяют дроны-перехватчики "Елка". Они оснащены искусственным интеллектом, чтобы наводиться, преследовать и уничтожать украинские беспилотники в небе.

Сообщали также, что Россия уже 20 раз атаковала Украину новым боеприпасом "Бандероль". Он представляет собой нечто среднее между БПЛА и крылатой ракетой.