РФ атакувала Україну новим типом ударного реактивного дрона "Дань-М": що відомо

Уранці 29 травня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками нового типу на основі "Дань-М".

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Український експерт з військових технологій Сергій Бескрестнов розповів подробиці на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Дань-М" — це реактивний безпілотник, створений як мішень для тренування екіпажів протиповітряної оборони. За словами Сергія Бескрестнова, росіяни переробили її на ударний дрон, а напередодні запустили групу таких апаратів із Криму.

"З міркувань інформаційної безпеки я не можу повідомити долю цієї групи ударних БПЛА", — додав він.

Оригінальна "Дань-М" мала помітний червоний колір, однак для ударної версії його змінили. Модифікований БПЛА летить зі швидкістю 400-750 км/год, піднімається на висоту до 9 км, час польоту становить 25-40 хвилин.

Сергій Бескрестнов зазначив, що на початку війни Україна аналогічним чином переробляла радянські розвідувальні БПЛА "Стриж" через брак ударних дронів і крилатих ракет. Мотиви росіян поки що невідомі. Ймовірно, у них є велика кількість таких мішеней.

Як пише російський сайт "Авіару", присвячений авіаційній техніці, БПЛА "Дань" спроєктували в казанському дослідно-конструкторському бюро "Сокіл" для імітації повітряних загроз, як-от крилаті ракети (зокрема, "Томагавк") та дозвукових літаків тактичної авіації. Безпілотник виконаний за класичною аеродинамічною схемою з прямим середньорозташованим крилом і турбореактивним двигуном у хвостовій частині. "Дань" злітає з пускової установки з використанням порохового прискорювача, а сідає за допомогою парашута.

Раніше писали, що ЗС РФ застосовують дрони-перехоплювачі "Ялинка". Вони оснащені штучним інтелектом, щоб наводитися, переслідувати і знищувати українські безпілотники в небі.

Повідомляли також, що Росія вже 20 разів атакувала Україну новим боєприпасом "Бандероль". Він являє собою щось середнє між БПЛА і крилатою ракетою.