Минимум два БПЛА "Лютый" ударили по российскому заводу "Купол": детали (видео)

Украинские беспилотные летательные аппараты АН-196 «Лютый» ударили по Ижевскому электромеханическому заводу «Купол» в Российской Федерации.

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Зафиксированы минимум два удара БПЛА "Лютый" по российскому оборонному предприятию, сообщила команда OSINT-аналитиков "КіберБорошно" в своем Telegarm-канале.

Дроны "Лютый" ударили по заводу "Купол"

Ижевский электромеханический завод "Купол" специализируется на разработке и производстве зенитно-ракетных комплексов, в частности систем "Тор" (Тор-М1, Тор-М2, Тор-М2КМ) и "Оса". По данным разведки, он работает в 2-3 смены, несмотря на дефицит комплектующих из-за санкций.

Кроме того, по данным Defence Express, "Купол" сейчас выпускает дроны "Шахед". На заводе идет сборка этих БПЛА под собственным названием "Гарпия-А1". Они имеют серийные номера, начинающиеся с букв "К", "КБ" и "КЦ".

Эксперты портала также обратили внимание на изменения в дронах "Лютый", атаковавших предприятие. На видео можно заметить, что у дронов нет шасси. Ранее самолетный взлет был единственным известным средством пуска для данных БПЛА.

В издании отметили, что фиксированное шасси увеличивает аэродинамическое сопротивление, что дает меньшую дальность полета. Это также означает несколько большую заметность для РЛС.

Дрон "Лютый" без шасси Фото: Defence Express

В Telegarm-канале "Око Гора" добавили, что в этот раз дроны "Лютый" атаковали цель примерно в 1300 км от границы Украины без учета маневров. Ранее заявленная дальность данных БПЛА была в районе 1000 км.

Напомним, ранее дроны Службы безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ атаковали военный аэродром "Мариновка" на территории России. В СБУ заявили о 4 уничтоженных и поврежденных самолетах.

Также сообщалось, что дроны украинского производства UJ-26 ГУР Минобороны, более известные как "Бобер" наведались в оккупированный Крым, где атаковали дорогостоящую технику ВС РФ.