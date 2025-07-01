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Диджитал Российско-украинская война

Минимум два БПЛА "Лютый" ударили по российскому заводу "Купол": детали (видео)

Атака БПЛА на Лютый на завод Купол
Дроны "Лютый" атаковали завод в РФ | Фото: Скриншот

Украинские беспилотные летательные аппараты АН-196 «Лютый» ударили по Ижевскому электромеханическому заводу «Купол» в Российской Федерации.

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Зафиксированы минимум два удара БПЛА "Лютый" по российскому оборонному предприятию, сообщила команда OSINT-аналитиков "КіберБорошно" в своем Telegarm-канале.

Дроны "Лютый" ударили по заводу "Купол"

Ижевский электромеханический завод "Купол" специализируется на разработке и производстве зенитно-ракетных комплексов, в частности систем "Тор" (Тор-М1, Тор-М2, Тор-М2КМ) и "Оса". По данным разведки, он работает в 2-3 смены, несмотря на дефицит комплектующих из-за санкций.

Кроме того, по данным Defence Express, "Купол" сейчас выпускает дроны "Шахед". На заводе идет сборка этих БПЛА под собственным названием "Гарпия-А1". Они имеют серийные номера, начинающиеся с букв "К", "КБ" и "КЦ".

Эксперты портала также обратили внимание на изменения в дронах "Лютый", атаковавших предприятие. На видео можно заметить, что у дронов нет шасси. Ранее самолетный взлет был единственным известным средством пуска для данных БПЛА.

В издании отметили, что фиксированное шасси увеличивает аэродинамическое сопротивление, что дает меньшую дальность полета. Это также означает несколько большую заметность для РЛС.

БПЛА Лютый атаковал завод Купол
Дрон "Лютый" без шасси
Фото: Defence Express

В Telegarm-канале "Око Гора" добавили, что в этот раз дроны "Лютый" атаковали цель примерно в 1300 км от границы Украины без учета маневров. Ранее заявленная дальность данных БПЛА была в районе 1000 км.

Напомним, ранее дроны Службы безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ атаковали военный аэродром "Мариновка" на территории России. В СБУ заявили о 4 уничтоженных и поврежденных самолетах.

Также сообщалось, что дроны украинского производства UJ-26 ГУР Минобороны, более известные как "Бобер" наведались в оккупированный Крым, где атаковали дорогостоящую технику ВС РФ.