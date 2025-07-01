Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал Російсько-українська війна

Щонайменше два БПЛА "Лютий" вдарили по російському заводу "Купол": деталі (відео)

Атака БПЛА на Лютий на завод Купол
Дрони "Лютий" атакували завод у РФ | Фото: Скриншот

Українські безпілотні літальні апарати АН-196 "Лютий" вдарили по Іжевському електромеханічному заводу "Купол" у Російській Федерації.

Related video

Зафіксовано щонайменше два удари БПЛА "Лютий" по російському оборонному підприємству, повідомила команда OSINT-аналітиків "КіберБорошно" у своєму Telegarm-каналі.

Дрони "Лютий" вдарили по заводу "Купол"

Іжевський електромеханічний завод "Купол" спеціалізується на розробці та виробництві зенітно-ракетних комплексів, зокрема систем "Тор" (Тор-М1, Тор-М2, Тор-М2КМ) і "Оса". За даними розвідки, він працює у 2-3 зміни, незважаючи на дефіцит комплектуючих через санкції.

Крім того, за даними Defence Express, "Купол" зараз випускає дрони "Шахед". На заводі йде збірка цих БПЛА під власною назвою "Гарпія-А1". Вони мають серійні номери, що починаються з літер "К", "КБ" і "КЦ".

Експерти порталу також звернули увагу на зміни в дронах "Лютий", які атакували підприємство. На відео можна помітити, що у дронів немає шасі. Раніше літаковий зліт був єдиним відомим засобом пуску для цих БПЛА.

У виданні зазначили, що фіксоване шасі збільшує аеродинамічний опір, що дає меншу дальність польоту. Це також означає дещо більшу помітність для РЛС.

БПЛА Лютий атакував завод Купол
Дрон "Лютий" без шасі
Фото: Defence Express

У Telegarm-каналі "Око Гора" додали, що цього разу дрони "Лютий" атакували ціль приблизно за 1300 км від кордону України без урахування маневрів. Раніше заявлена дальність цих БПЛА була в районі 1000 км.

Нагадаємо, раніше дрони Служби безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ атакували військовий аеродром "Маринівка" на території Росії. У СБУ заявили про 4 знищені та пошкоджені літаки.

Також повідомлялося, що дрони українського виробництва UJ-26 ГУР Міноборони, більш відомі як "Бобер" навідалися в окупований Крим, де атакували дорогу техніку ЗС РФ.