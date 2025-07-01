Щонайменше два БПЛА "Лютий" вдарили по російському заводу "Купол": деталі (відео)

Українські безпілотні літальні апарати АН-196 "Лютий" вдарили по Іжевському електромеханічному заводу "Купол" у Російській Федерації.

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Зафіксовано щонайменше два удари БПЛА "Лютий" по російському оборонному підприємству, повідомила команда OSINT-аналітиків "КіберБорошно" у своєму Telegarm-каналі.

Дрони "Лютий" вдарили по заводу "Купол"

Іжевський електромеханічний завод "Купол" спеціалізується на розробці та виробництві зенітно-ракетних комплексів, зокрема систем "Тор" (Тор-М1, Тор-М2, Тор-М2КМ) і "Оса". За даними розвідки, він працює у 2-3 зміни, незважаючи на дефіцит комплектуючих через санкції.

Крім того, за даними Defence Express, "Купол" зараз випускає дрони "Шахед". На заводі йде збірка цих БПЛА під власною назвою "Гарпія-А1". Вони мають серійні номери, що починаються з літер "К", "КБ" і "КЦ".

Експерти порталу також звернули увагу на зміни в дронах "Лютий", які атакували підприємство. На відео можна помітити, що у дронів немає шасі. Раніше літаковий зліт був єдиним відомим засобом пуску для цих БПЛА.

У виданні зазначили, що фіксоване шасі збільшує аеродинамічний опір, що дає меншу дальність польоту. Це також означає дещо більшу помітність для РЛС.

Дрон "Лютий" без шасі Фото: Defence Express

У Telegarm-каналі "Око Гора" додали, що цього разу дрони "Лютий" атакували ціль приблизно за 1300 км від кордону України без урахування маневрів. Раніше заявлена дальність цих БПЛА була в районі 1000 км.

Нагадаємо, раніше дрони Служби безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ атакували військовий аеродром "Маринівка" на території Росії. У СБУ заявили про 4 знищені та пошкоджені літаки.

Також повідомлялося, що дрони українського виробництва UJ-26 ГУР Міноборони, більш відомі як "Бобер" навідалися в окупований Крим, де атакували дорогу техніку ЗС РФ.