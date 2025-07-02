Снесло целую секцию: как выглядит завод "Купол" в Ижевске после удара ВСУ (спутниковые фото)

В результате удара Сил обороны Украины Ижевский электромеханический завод "Купол" потерял крышу над цехом, в котором, среди прочего, выпускались дроны-камикадзе "Шахед". На спутниковых фото заметно, что снесло секцию крыши над одним из цехов.

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Проект "Схемы" медиа "Радио Свобода" получил спутниковые снимки завода "Купол" в Ижевске. В объектив попала точка земной поверхности с координатами 56° 51′ 30″ N, 53° 10′ 20″ E, свидетельствует сообщение в Telegram-канале проекта. Первое фото сделано 10 июня. На нем видны целые здания российского предприятия военно-промышленного комплекса. На фото, сделанных 2 июля, видим отсутствующую крышу в одной из пяти секций П-образного корпуса.

В заметке напоминают, что завод "Купол" в Ижевске занимается изготовлением БПЛА "Шахед". Кадры получены до и после удара 1 июля, когда, согласно заявлению Генштаба ВСУ, Украина пыталась "снизить способности противовоздушной обороны противника".

"Согласно спутниковым снимкам, часть крыши одного из зданий военного завода полностью разрушена", — написали "Схемы".

Удар по РФ — как выглядел завод "Купол" 10 июня 2025 года Фото: Схемы Удар по РФ — как выглядел завод "Купол" 2 июля 2025 года Фото: Схемы

На Google maps можно отыскать секцию цеха завода "Купол", который взлетел в воздух 1 июля. Видим, что пораженная площадь — около 1380 кв. м. Фото, размещенное росСМИ Astra показывают, что цех — это трехэтажное здание с высокими окнами, окруженное инфраструктурой, необходимой для производства оружия для ВС РФ.

Удар по РФ — какова площадь крыши, поврежденной на заводе "Купол" Фото: Google Maps Удар по РФ — как выглядит цех завода "Купол" Фото: ASTRA

Удар по РФ — что произошло в Ижевске

Завод "Купол", который попал под удар Сил обороны, — это российское предприятие в городе Ижевск Удмуртской республики РФ, расположенном в 1 400 км от границы Украины. На заводе изготавливают дроны "Шахед", а также "Гарпия-А1". Кроме того, предприятие специализируется на зенитно-ракетных комплексах "Тор-М2Е" и выпускает тренировочные комплексы-мишени "Саман-М1" и "Адъютант". Утром 1 июля в российских пабликах появилась серия фото и видео с кадрами воздушной атаки. На некоторых — заметили полет дрона, по очертаниям похожего на БПЛА "Лютый". Беспилотник свободно парил над российским городом и врезался в цеха завода "Купол". Согласно данным Astra, загорелось в двух цехах — 106-м (дрон влетел в окно) и 110-м (ударил в крышу). В результате взрыва обвалилась крыша, говорится в сообщении росСМИ.

Инцидент подтвердил глава Удмуртской республики Александр Бречалов. Российский чиновник заявил, что в результате атаки дронов на "Купол" есть пострадавшие. По его словам, раненых — 35 человек (из них 10 — в тяжелом состоянии), погибших — трое.

Отметим, 2 июля пресс-служба Генштаба рассказала об успешных ударах по РФ. Согласно данным командования, за прошедшие сутки СБУ поразила электромеханический завод РФ, а Главное управление разведки Минобороны — нефтеперерабатывающий завод АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области.

Напоминаем, немецкое издание Welt рассказало, какое количество дронов "Лютый" построит Украина за деньги Германии.