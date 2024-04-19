Знищення "Неба-У" позбавить росіян "очей" в українському небі, — Віктор Ягун (відео)

Зараз росіяни допомагають єменським хуситам знищувати інтернет-кабелі на морській глибині. Маскують диверсійні кораблі під риболовецькі, каже генерал-майор запасу СБУ.

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Знищенна у Брянській області радіолокаційна станція "Небо-У" фактично була аналогом ДРЛО (система дальньої радіолокаційної розвідки) для літаків, яка забезпечувала їх даними для успішного бомбардування українських міст. Вона дозволяла контролювати небо на 700 км території України і її знищення дозволить зменшення тиску на ЗСУ та мирних українців. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

За його словами, Росія тепер більш боязливо буде змушена підіймати в повітря свої літаки й тепер вони більш ризикують бути збитими. Окупантам доведеться підтягувати до кордону менш "далекобійні" РЛС, але це теж ризиковано, бо їх можуть знайти й знищити ЗСУ за допомогою дронів чи ракет.

"Будемо сподіватись, що повітряні удари РФ по Україні будуть не такими інтенсивними й в першу чергу це стосується Харкова та Сумської області, — каже Ягун. — А ще своєрідна це підготовка до появи на фронті F-16".

Подібні несподівані удари по важливих РЛС та інших військових об'єктах в російському тилу є своєрідним показником несиметричних методів ведення війни. У ЗСУ немає морального права використовувати "м'ясні штурми", як це роблять росіяни.

Ягун зазначає, що РФ активно співпрацює з іранськими проксі-силами у вигляді єменських хуситів і допомагають їм нищити підводні кабелі інтернету, які зв'язують США та Європу. Для цього росіяни використовують судна замасковані під риболовецькі.

"Такі риболовецькі траулери оснащують спеціальними гаками нібито для вилову сіток, а на справді ці гаки служать для розривання чи пошкодження кабелів на морському дні, — каже Ягун. — Один такий корабель був затриманий і все було задокументовано відповідним чином".

В сучасному цифровому світі переривання інтернет-зв'язку є дуже небезпечним, тому зараз НАТО змушено спеціально готувати загони у Північному морі, які будуть контролювати місця, де прокладені такі кабелі. Крім того, цивілізовані країни роблять зусилля, щоб продублювати необхідну інфраструктуру зв'язку на космічну орбіту, зазначає експерт.

Нагадаємо, в ніч на 17 квітня в результаті удару Сил оборони по аеродрому в Джанкої могли бути знищені кілька пускових установок (ПУ) С-400 та С-300 та радіолокаційна станція (РЛС) С-400