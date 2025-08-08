"Невероятно жирная и дорогая цель": аналитики выяснили, что именно поразили дроны ГУР в Крыму

Украинцы ударили по радиолокационной станции Вооруженных сил Российской Федерации в Крыму, причем она прошла испытания в 2020-2021 годах и по данным из открытых источников стала на вооружение в этот же промежуток времени. Вероятно, Россия имеет лишь несколько таких РЛС.

В оккупированном Крыму дроны Главного управления разведки Минобороны Украины поразили купола, которыми россияне пытались защитить свои радиолокационные системы, а также десантный катер и базу противовоздушной обороны на горе Ай-Петри. Среди потерь россиян ГУР указали РЛС 96Л6 С-400. Впрочем, OSINT-аналитики проекта "КиберБорошно" считают, что была поражена не 96Л6.

"На видео от ГУР наше внимание привлекло поражение "РЛС 96Л6 С-400", а именно то, что это не 96Л6. Мы проанализировали визуальные признаки объекта и можем сказать, что это новейшая РЛС 98Л6 "Енисей", которая является штатным радаром для ЗРК С-500 "Прометей", — пишут аналитики.

Они добавляют, что эта станция прошла испытания в 2020-2021 годах и по данным из открытых источников стала на вооружение в этот же промежуток времени.

"Невероятно жирная и дорогая цель, которая была поражена украинским БПЛА. По нашей информации, в Крыму она также используется вместе с С-400", — пишет "КиберБорошно".

РЛС "Енисей" Новости росСМИ о РЛС "Енисей"

РЛС "Енисей": что известно

Радиолокационная система "Енисей" является составляющей системы противовоздушной обороны С-500. По информации российских источников, она предназначена для обработки баллистических целей.

РЛС 96Л6-ЦП представлена двумя отдельными полотнами активных ФАР — приемным и излучающим на базе арсенид-галлиевых СВЧ-транзисторов и аттенюаторов. Благодаря этому система якобы имеет широкие возможности по обнаружению и сопровождению целей на расстоянии до 600 километров.

В открытых данных нет цены и количества изготовленных РЛС 98Л6 "Енисей", однако можно однозначно утверждать, что это чрезвычайно редкий вид станций радиолокации. Вероятно, Россия имеет лишь несколько единиц подобных изделий.

Атака ГУР в Крыму: что известно

Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины показало кадры поражения военных объектов РФ в оккупированном Крыму, среди которых десантный катер проекта 02510 БК-16, станции радиолокации и база ПВО.

Оккупанты 7 августа жаловались на массированный обстрел Крыма ракетами Storm Shadow. Российские телеграм-каналы заявляли о подлете в Севастополь от 8 до 12 ракет.

Украинские OSINT-аналитики собрали информацию о точках в Крыму, где раздавались взрывы утром 7 августа. Согласно сообщениям в сети, под ударами были Джанкойский и Красногвардейский районы, а также города Судак, Белогорск, Керчь и Феодосия.