База на Ай-Петри и РЛС под куполами: ГУР уничтожило объекты ПВО оккупантов в Крыму (видео)

Украинские разведчики из спецподразделения ГУР "Примари" нанесли удар по Крыму боевыми дронами. Украинские БПЛА поразили купола, которыми россияне пытались защитить свои радиолокационные системы, а также десантный катер и базу противовоздушной обороны на горе Ай-Петри.

Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины 7 августа сообщает, что оккупанты начали прятать свои дорогостоящие военные объекты под купольными конструкциями после серьезных потерь объектов ПВО, нанесенных украинскими подразделениями. ГУР показало видео очередного успешного огневого поражения вражеских систем.

На кадрах можно увидеть, как дроны "Примар" уклоняются от атак российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С 1" и истребителя Су-30СМ — в объектив беспилотника попал и сам самолет.

В результате атаки разведчики ГУР уничтожили:

десантный катер проекта 02510 "БК-16";

РЛС "Небо-СВУ";

РЛС "Подлёт К-1";

РЛС 96Л6Е.

Кроме того, спецназовцы подразделения "Примари" поразили купол на горе Ай-Петри, под которым оккупанты спрятали базу ПВО 3-го радиотехнического полка воинской части 85683-А.

Аналитики Telegram-канала Dnipro Osint (Гарбуз) определили координаты пораженных куполов РЛС "Небо-СВУ" и "Подлет К-1". По данным OSINT-еров, они были расположены на мысе Тарханкут.

ГУР уничтожили российские РЛС-системы на мысе Тарханкут Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Напомним, оккупанты утром 7 августа жаловались на массированный обстрел Крыма ракетами Storm Shadow. Российские паблики заявляли о подлете в Севастополь от 8 до 12 ракет, а украинские каналы публиковали последствия ударов в Белогорске.

Украинские OSINT-аналитики собрали информацию о точках в Крыму, где раздавались взрывы утром 7 августа. Согласно сообщениям в сети, под ударами были Джанкойский и Красногвардейский районы, а также города Судак, Белогорск, Керчь и Феодосия.