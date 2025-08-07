База на Ай-Петрі й РЛС під куполами: ГУР знищило об'єкти ППО окупантів у Криму (відео)

Українські розвідники зі спецпідрозділу ГУР "Примари" завдали удару по Криму бойовими дронами. Українські БПЛА уразили куполи, якими росіяни намагалися захистити свої радіолокаційні системи, а також десантний катер і базу протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі.

Related video

Пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України 7 серпня повідомляє, що окупанти почали ховати свої дорогі військові об'єкти під купольними конструкціями після серйозних втрат об'єктів ППО, завданих українськими підрозділами. ГУР показало відео чергового успішного вогневого ураження ворожих систем.

На кадрах можна побачити, як дрони "Примар" ухиляються від атак російського самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С 1" та винищувача Су-30СМ — в об'єктив безпілотника потрапив і сам літак.

В результаті атаки розвідники ГУР знищили:

десантний катер проєкту 02510 "БК-16";

РЛС "Небо-СВУ";

РЛС "Подльот К-1";

РЛС 96Л6Е.

Крім того, спецпризначенці підрозділу "Примари" уразили купол на горі Ай-Петрі, під яким окупанти заховали базу ППО 3-го радіотехнічного полку військової частини 85683-А.

Аналітики Telegram-каналу Dnipro Osint (Гарбуз) визначили координати уражених куполів РЛС "Небо-СВУ" та "Подльот К-1". За даними OSINT-ерів, вони були розташовані на мисі Тарханкут.

ГУР знищили російські РЛС-системи на мисі Тарханкут Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Нагадаємо, окупанти вранці 7 серпня скаржилися на масований обстріл Криму ракетами Storm Shadow. Російські пабліки заявляли про підліт до Севастополя від 8 до 12 ракет, а українські канали публікували наслідки ударів у Білогірську.

Українські OSINT-аналітики зібрали інформацію про точки в Криму, де лунали вибухи вранці 7 серпня. Згідно з повідомленнями в мережі, під ударами були Джанкойський та Красногвардійський райони, а також міста Судак, Білогірськ, Керч і Феодосія.