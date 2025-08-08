"Неймовірно жирна й дорога ціль": аналітики з'ясували, що саме уразили дрони ГУР в Криму

Українці вдарили по радіолокаційній станції Збройних сил Російської Федерації у Криму, при чому вона пройшла випробування у 2020-2021 роках і за даними з відкритих джерел стала на озброєння в цей же проміжок часу. Ймовірно, Росія має лише кілька таких РЛС.

В окупованому Криму дрони Головного управління розвідки Міноборони України уразили куполи, якими росіяни намагалися захистити свої радіолокаційні системи, а також десантний катер і базу протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі. Серед втрат росіян ГУР вказали РЛС 96Л6 С-400. Втім, OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно" вважають, що була уражена не 96Л6.

"На відео від ГУР нашу увагу привернуло ураження "РЛС 96Л6 С-400", а саме те, що це не 96Л6. Ми проаналізували візуальні ознаки об'єкта й можемо сказати, що це новітня РЛС 98Л6 "Енисей", яка є штатним радаром для ЗРК С-500 "Прометей", — пишуть аналітики.

Вони додають, що ця станція пройшла випробування у 2020-2021 роках і за даними з відкритих джерел стала на озброєння в цей же проміжок часу.

"Неймовірно жирна й дорога ціль, що була уражена українським БпЛА. За нашою інформацією, в Криму вона також використовується разом з С-400", — пише "КіберБорошно".

Новини росЗМІ про РЛС "Енисей"

РЛС "Енисей": що відомо

Радіолокаційна система "Енисей" є складовою системи протиповітряної оборони С-500. За інформацією російських джерел, вона призначена для опрацювання балістичних цілей.

РЛС 96Л6-ЦП представлена двома окремими полотнами активних ФАР — приймальним і випромінювальним на базі арсенід-галієвих НВЧ-транзисторів і атенюаторів. Завдяки цьому система нібито має широкі можливості з виявлення і супроводу цілей на відстані до 600 кілометрів.

У відкритих даних немає ціни та кількості виготовлених РЛС 98Л6 "Енисей", проте можна однозначно стверджувати, що це надзвичайно рідкісний вид станцій радіолокації. Ймовірно, Росія має лише кілька одиниць подібних виробів.

Атака ГУР в Криму: що відомо

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони України показало кадри ураження військових об'єктів РФ у окупованому Криму, серед яких десантний катер проекту 02510 БК-16, станції радіолокації та база ППО.

Окупанти 7 серпня скаржилися на масований обстріл Криму ракетами Storm Shadow. Російські телеграм-канали заявляли про підліт до Севастополя від 8 до 12 ракет.

Українські OSINT-аналітики зібрали інформацію про точки в Криму, де лунали вибухи вранці 7 серпня. Згідно з повідомленнями в мережі, під ударами були Джанкойський та Красногвардійський райони, а також міста Судак, Білогірськ, Керч і Феодосія.