У Криму ССО уразили радіолокаційну станцію ТРЛК-10 "Скала-М", яка бачить на 350 км

Збройні сили Російської Федерації втратили радар на Кримському півострові, і це суттєво послабить застосування авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців України.

В окупованому Криму завдяки влучності Сил оборони України у росіян стало менше на один потужний і вартісний радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". Про знищення військової техніки ЗС РФ повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що радар "демілітаризували" в ніч проти 10 серпня в населеному пункті Абрикосівка Кіровського району.

"Знищення зазначеного радара суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців", — повідомили в пресслужбі ССО.

Зазначається, що ТРЛК-10 "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара — до 350 км.

Вибухи в Криму — що відомо про інші ураження техніки РФ

8 серпня повідомлялося, що в окупованому Криму дрони ГУР уразили куполи, якими росіяни намагалися захистити свої РЛС, а також десантний катер і базу ППО на горі Ай-Петрі. Серед втрат росіян ГУР вказало РЛС 96Л6 С-400.

4 серпня ССУ ЗСУ завдали удару по авіабазі "Саки". Пошкоджено 5 російських бойових літаків, включно з Су-30СМ. Це один із наймасштабніших ударів по військовій інфраструктурі РФ у Чорноморському регіоні.

3 липня Сили оборони Півдня України морськими дронами атакували російську військову базу на мисі Тарханкут. Росіяни втратили три радіолокаційні станції "Небо", які "бачать" українські винищувачі на відстані близько 400 км та коштують 100 мільйонів доларів.