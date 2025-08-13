Дроны СБУ ударили по самолетам РФ в Саках: что показали новые спутниковые снимки (фото)

Подтвердить поражение российских самолетов в Саках на новых снимках аналитики не смогли, поскольку оккупанты уже успели убрать все, что после них осталось.

В ночь на 4 июля дроны СБУ атаковали аэродром РФ вблизи города Саки. Был поражен склад с БК и вражеские самолеты. Что показывают новые спутниковые снимки, проинформировал OSINT-аналитик Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

"Поражен склад авиационного вооружения аэродрома Саки во временно оккупированном Крыму. К сожалению, подтвердить поражение самолетов уже невозможно, прошло слишком много времени и на стоянках уже ничего нет", — написал аналитик.

В подтверждение своих слов он предоставил спутниковый снимок, который показывает, что была атака, но что именно было уничтожено и повреждено определить нельзя.

Последствия атаки на аэродром Саки в Крыму

Ранее Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ выкладывал спутниковые снимки низкого пространственного разрешения аэродрома "Саки" именно после атаки дронов СБУ 6 августа. Тогда спецслужбы Украины сообщили, что один Су-30СМ уничтожили, один Су-30СМ повредили, и еще три Су-24М поразили. Также взорвали склад авиационного вооружения, говорится в заметке.

"Учитывая спутниковые снимки могу подтвердить поражение стоянки Су-30СМ, там где немного погорела трава, а также детонацию на складе авиавооружения. В целом из-за плохого качества снимка можно лишь предположить еще шесть мест поражения, три из которых — поражение авиационных ангаров. Поэтому надо ожидать снимки большего качества", — написал Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

Он добавил, что, по его мнению, некоторые борта были повреждены, и скорее всего один даже уничтожен, как и заявляет СБУ.

Взрывы в Крыму — детали атак на военные объекты РФ

Вследствие налета украинских БпЛА на военный аэродром в Приморско-Ахтарске в России, откуда оккупанты запускают "Шахеды" для ударов по территории Украины, поражены три здания, где россияне хранили ударные дроны-камикадзе.

26 июля ГУР Минобороны Украины сообщило о спецоперации на территории авиабазы "Армавир" в Краснодарском крае. Там агент украинских спецслужб поджег самолет Су-27УБ, на котором обучали пилотов ВС РФ.

21 июля Ростовская область России оказалась под массированной атакой дронов: под удар попал в частности город Миллерово, где расположен военный аэродром, откуда россияне часто запускают "Шахеды" по Украине.

10 августа в Крыму ССО поразили радиолокационную станцию ТРЛК-10 "Скала-М". Уничтожение указанного радара существенно ослабит применение противником авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей.