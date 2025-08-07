Поражены 3 склада с "Шахедами": стали известны последствия атаки на аэродром "Приморско-Ахтарск" в РФ

На этих участках наблюдалась высокая активность грузовых машин и самих БпЛА вокруг строений. Также критически поражен комплекс хранения и подготовки авиационных средств поражения

В результате налета украинских БпЛА на военный аэродром в Приморско-Ахтарске в России, откуда оккупанты запускают "Шахеды" для ударов по территории Украины, поражены три здания, где россияне хранили ударные дроны-камикадзе. Об этом сообщают OSINT-аналитики проекта КиберБорошно.

Отмечается, что атака произошла в ночь на 2 августа, а сейчас благодаря полученным спутниковым снимкам стало известно о последствиях.

"Было поражено/уничтожено три здания для хранения БпЛА типа "Shahed". На этих участках наблюдалась высокая активность грузовых машин и самих БПЛА вокруг строений. Также критически поражен комплекс хранения и подготовки авиационных средств поражения", — говорится в сообщении.

Аналитики обнаружили поврежденные здания

Кроме того, на разных участках территории аэродрома зафиксированы очаги возгорания и необычная активность в зоне одной из пусковых площадок для БПЛА.

В общем Россия запускает по территории Украины дроны-камикадзе "Шахед" с 3 основных локаций — "дронодромов" в Орловской и Брянской областях и Красноармейском крае. Также есть место пуска из оккупированного Крыма.

Атака на аэродромы в РФ: что известно

В конце апреля военные Сил обороны рассказали, что дополнительно к 7 функционирующим РФ открыла еще три новые площадки для запуска "Шахедов". Все они расположены в районе Приморско-Ахтарска.

26 июля ГУР Минобороны сообщило о спецоперации на территории авиабазы "Армавир" в Краснодарском крае. Выяснилось, что агент украинских спецслужб поджег самолет Су-27УБ, на котором обучали пилотов ВС РФ.

4 августа ССО СБУ нанесли мощный удар по авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму. Повреждены 5 российских боевых самолетов, включая Су-30СМ. Это один из самых масштабных ударов по военной инфраструктуре РФ в Черноморском регионе.