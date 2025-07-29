"Нептуны" попали по Ейску: OSINTер показал, где РФ прячет и как запускает "Шахеды" (фото)

Был пример уничтожения одного из места запусков — в Ейске, на территории 726-го учебного центра противовоздушной обороны. Склад был уничтожен ракетами "Нептун", в результате — из Ейска больше не запускают "Шахеды".

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Россия запускает по территории Украины дроны-камикадзе "Шахед" в целом с 3 основных локаций — "дронодромов" в Орловской и Брянской областях и Красноармейском крае. Также есть место пуска из оккупированного Крыма. Об этом рассказали OSINT-аналитик Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

Запуск "Шахедов" из Орловской области

Одной из точек, откуда россияне запускают "Шахеды" и дроны-имитаторы является Орловская область, село Цымбулова. Оно расположено в 175 км от украинской границы и является главным дронопортом Алабуги.

Этот объект главный и самый большой в списке Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Он имеет 8 стационарных пусковых установок, и 2,80 км дороги, на которой "Шахеды" запускают с автомобильного транспорта.

Место запуска "Шахедов" в Орловской области

По информации аналитиков, отсюда можно запустить до 14 дронов одновременно, и более сотни за один обстрел. Здесь есть 15 бункеров-складов, один из которых ранее удалось уничтожить изнутри с помощью трех ракет SS. Тогда удалось ликвидировать более 200 единиц боевых частей, поэтому соответственно в целом на объекте может храниться до 3000 единиц боевых частей для "Шахедов".

"Именно отсюда за последнее время летит больше всего шахедов", — пишут аналитики.

Запуск "Шахедов" из Брянской области

В Брянской области "Шахеды" запускают из села Навля, которое расположено в 70 километрах от украинской границы. Этот объект построен недавно и значительно меньше Орловского "дронопорта", впрочем, очень похож.

Он имеет 3 бункера-склада, общим количеством более 600 единиц боевых частей, а также 3 гаража. Также он не имеет стационарных пусковых установок, запуски здесь происходят исключительно из автомобилей, и одновременно здесь можно запустить только несколько дронов, возможно его будут расширять.

Запуск "Шахедов" из Краснодарского Края из Приморско-Ахтарска

Приморско-Ахтарск расположен в 230 киометрах от границы с Украиной. На местном аэродроме тактической авиации было построено 3 небольших участка исключительно под "Шахеды" и их запуск. Всего здесь 8 стационарных пусковых установок, и площадку, откуда "Шахеды" можно запускать с помощью автомобилей. Запущено может быть до 10 единиц одновременно, и до 25 единиц за обстрел. Аэродром прикрывает батарея С-400, состоит из 6 единиц пусковых установок и 2 единиц РЛС.

Есть также локация по запуску "Шахедов" в оккупированном Крыму, но пока аналитики не могут назвать ее точное месторасположение.

"Конечно же главный хаб — Орловская база, чтобы существенно нанести вред этому объекту, надо десятки ракет Storm Shadow, и еще десятки дронов для уничтожения инфраструктуры, если правильно подобрать время, можно будет сорвать несколько масштабных обстрелов, и сделать невозможным их не некоторое время, к сожалению пока без ракет это невозможно", — пишет аналитик Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

Место запуска "Шахедов"

Он напомнил, что был пример уничтожения одного из места запусков — в Ейске, на территории 726-го учебного центра ПВО. Специалисты и военные жили в небольшом доме, напротив недалеко был тентовый склад, где хранилось 20 шахедов, и более 90 разведывательных дронов.

Двумя ракетами "Нептун" было поражено 2 здания, 9 раненых, 1 погибший, место хранения уничтожено полностью. На объект поставлялись дроны и БЧ с занятого склада в Октябрьском, в 35 км по дороге, этот склад также был уничтожен ракетами "Нептун", в результате — из Ейска больше не запускают "Шахеды".

Напомним, что Россия наращивает производство "Шахедов". Завод в Татарстане уже расширяют под 40 тысяч работников, а ежемесячные атаки на Украину достигли рекордных 5500 дронов.

Днем, 27 июля, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область, выпустив около двенадцати дронов. Несмотря на такое сравнительно небольшое количество выпущенных БпЛА.