Рекордный массированный налет российских "Шахедов": эксперт предупредил о возможной опасности

В воскресенье днем, 27 июля, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область, выпустив около двенадцати дронов. Несмотря на такое сравнительно небольшое количество выпущенных БПЛА, некоторые моменты вызывают обеспокоенность

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Почти неделю россияне не проводили массовых, централизованных налетов дронами Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", замечает после сегодняшней атаки по Одессе военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Кто-то может парировать, как же так, 26 июля был массированный налет – 208 дронов", — пишет он, отмечая что двести беспилотников это далеко не концентрированный налет в 400, 500 и более дронов.

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Также Александр Коваленко привел статистику использования дронов российской армией:

В ночь на 19 июля ВС РФ применили 344 дрона. Неиспользованными, ориентировочно, оставалось более 160 дронов.

В ночь на 20 июля ВС РФ применили 57 дронов, накопление более 150 или 310 по итогу двух суток.

В ночь на 21 июля ВС РФ применили 426 дрона. Ориентировочно запас – около 100 дронов.

В ночь на 22 июля было применено 42 дрона, накопление за сутки более 160, суммарно за двое суток – более 260.

В ночь на 23 июля ВС РФ выпустили 71 дрон, накопление за сутки более 130, суммарно за трое суток – около 500.

В ночь на 24 июля оккупанты ударили 107 дронами, накопление за сутки более 100, суммарно за четверо суток – около 600.

В ночь на 25 июля на украинские города летело 63 дрона, накопление за сутки около 140, суммарно за пять суток – около 750.

В ночь на 26 июля было зафиксировано 208 дронов, накопление за сутки около нуля, суммарно за шестые сутки сохраняется в пределах 750, а по итогу суточного производства более 950 дронов.

И в ночь на 27 июля ВС РФ атаковали 83 дронами, накопление за сутки более 120, суммарно за седьмые сутки – более 1 100.

К концу 27 июля, посредством производства у ВС РФ будет накопленный потенциал в 1 300 дронов, подсчитал военный обозреватель.

"Это говорит о том, что угроза массированного, концентрированного налета РОВ становится все более и более гипертрофированной", — считает Александр Коваленко.

По его мнению, или россияне упорно накапливают дроны для масштабного террора под определенную дату, например к Дню независимости 24 августа, или в ближайшее время украинцы станут свидетелями рекордного массированного налета.

Напомним, ночью на 24 июля российские дроны атаковали Одессу. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, жилые дома и объекты в зоне ЮНЕСКО. БПЛА упал посреди Приморского бульвара, кроме того, пострадал легендарный рынок "Привоз".

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский рассказал, что 2000 БпЛА за одну атаку — это не прогноз, а констатация вражеских возможностей. По его мнению, 2000 дронов за ночь — "вполне реальная цифра".