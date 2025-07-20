ВС РФ в течение нескольких часов атаковали Запорожье: в городе поднялись пожары, что известно о последствиях

Вечером 19 июля и после полуночи 20 июля российская армия в течение нескольких часов атаковала Запорожье ударными БпЛА. В городе и районе прогремела серия взрывов, в результате атаки поднялись пожары.

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Под ударом россиян оказалась в частности гражданская инфраструктура — пострадали жилые дома. О последствиях атаки рассказал председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА в Запорожской области была объявлена около 21:00 часов. Один из вражеских дронов двигался в направлении областного центра, Заводского района Запорожья, предупредил Федоров, вскоре прогремели взрывы.

Также Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе пусков управляемых авиационных бомб из-за активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Около 23:00 часов Иван Федоров сообщил о первых последствиях вражеской атаки. По его информации, в результате обстрела поднялся пожар на одном из предприятий в городе, обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога в регионе продолжалась из-за угрозы ударных БпЛА. После полуночи группа вражеских дронов типа "Шахед" двигалась в направлении Хортицкого района Запорожья, предупредили в ОВА.

В течение следующего часа в Запорожье и районе раздавались взрывы, Иван Федоров сообщал о работе сил противовоздушной обороны по вражеским целям в небе.

Около 02:00 часов в ОВА уточнили последствия российской атаки. По информации Федорова, из-за обстрела в Запорожье пылает частный дом, а также поднялись пожары на открытых территориях. Россияне ранили мужчину во время атаки.

Также в Запорожье и районе в результате атаки повреждения получили жилые дома.

Другие последствия российской атаки по городу устанавливаются.

Напомним, 19 июля в результате массированной атаки ВС РФ по Одессе пострадал жилой дом: ГСЧС вместе с добровольцами спасала людей и животных из квартир в огне.

Также ночью 19 июля ВС РФ комбинированно атаковали Украину крылатыми ракетами и "Шахедами".