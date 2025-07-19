ВС РФ комбинированно атаковали Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами

Ночью 19 июля российская армия нанесла комбинированный удар по Украине ударными БпЛА типа "Шахед" и крылатыми ракетами X-101 с бортов стратегической авиации. Под массированным ударом в частности оказался Павлоград в Днепропетровской области.

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Россияне в течение ночи атаковали Украину "Шахедами", а около 04:00 часов запустили по городу крылатые ракеты. Фокус собрал информацию о ночном комбинированном обстреле.

Атака на Павлоград началась около 02:00 часов: мониторинговые каналы сообщили, что ВС РФ бьют по городу баллистическими ракетами. Параллельно российская армия атаковала город более десятком "Шахедов".

Около 02:40 часов мониторы также зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет X-101 с бортов стратегической авиации из Саратовской области РФ.

В 04:00 часов пуски крылатых ракет подтвердились: мониторы зафиксировали вхождение целей в воздушное пространство Украины. По областям начала распространяться воздушная тревога.

Часть крылатых ракет РФ двигалась на Днепропетровскую область и держала курс на Павлоград. В Воздушных силах Украины сообщили, что город находится под массированной комбинированной атакой, местные слышали мощные взрывы.

Часть крылатых ракет держала западный курс. Воздушные силы предупредили о движении через Черкасскую область в северо-западном направлении.

Ракеты также двигались через Житомирскую область и держали западный курс в сторону Хмельницкой области.

Около 05:00 часов Воздушные силы Украины предупредили о движении еще одной крылатой ракеты в направлении Павлограда.

О последствиях ракетной атаки по Украине на момент публикации не сообщалось. Воздушная тревога продолжается из-за угрозы ударных БпЛА.

Напомним, вечером 18 июля и после полуночи ВС РФ массированно запустили по Украине "Шахеды": взрывы прогремели в Киеве, дроны добрались до западных областей.

Также ночью 19 июля россияне массированно атаковали Одессу "Шахедами": в результате обстрела пострадал жилой дом, в городе поднялся пожар.