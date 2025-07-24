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"Тяжелая ночь для Одессы": как выглядит после атаки "Шахедов" легендарный "Привоз" (фото, видео)

Пожар на Привозе после ночной атаки по Одессе 24 июля
На рынке "Привоз" прямо среди торговых рядов лежат обломки дронов | Фото: Геннадий

Ночью на 24 июля российские дроны атаковали Одессу. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, жилые дома и объекты в зоне ЮНЕСКО.

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"Очередная тяжелая ночь для Одессы", — подчеркнул мэр Геннадий Труханов.

Фруктовый павильон после ночной атаки на Одессу
Последствия ночной атаки на рынке "Привоз"
Фото: "Думская"

Он сообщил, что в городе работали экстренные службы в течение всей ночи. На местах развернули оперативные штабы.

ВС РФ атаковали рынок Привоз — что известно

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что российский БПЛА попал посреди Приморского бульвара — визитной карточки Одессы и любимого места прогулок как для местных, так и для туристов. Он входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Выбиты окна в исторических памятниках, повреждены фасады, побиты фонари и скамейки", — отметил руководитель ОВА.

Кроме того, пострадал легендарный рынок "Привоз" — настоящий символ города, известный своим колоритом. Кипер отметил, что речь идет не просто о месте торговли, а о "живом сердце Одессы", в котором ВС РФ выжгли два павильона.

Пожар в Одессе после удара по Привозу ночью 24 июля
Фото пожара на "Привозе" в Одессе
Фото: Геннадий
Горит фруктовый павильон в результате ночной атаки по Одессе
Огонь охватил фруктовый павильон
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Кроме того, досталось и жилому дому, там есть разрушения с 5 по 8 этаж. Пострадали четыре человека и кошка, всем помогли на месте. Также были повреждены административное здание и АЗС. Правоохранители документируют очередное преступление РФ против гражданского населения Одесской области.

Дыра в девятиэтажке после ночной атаки по Одессе
Фото разрушений в многоэтажном доме
Фото: Геннадий

Корреспондент "Думской" передал, что спасатели продолжают ликвидацию последствий на "Привозе", где пылали торговые павильоны. В результате атаки разрушены исторические здания фруктового павильона, обломки БПЛА лежат прямо среди торговых рядов, а люди спасают уцелевший товар.

Разрушения на Привозе после ночного удара по Одессе
Фото разрушений на "Привозе" на утро 24 июля
Фото: "Думская"
Обломки на рынке Привоз в Одессе после ночной атаки шахедов после ночной атаки
Несмотря на ночную атаку рынок продолжает работать
Фото: "Думская"

В СМИ отметили, что все шокированы, но несмотря на это рынок продолжает работать.

Напомним, ночью в Одесской ОВА сообщали о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. В соцсетях публиковали видео пожара на "Привозе". Мэр Геннадий Труханов показывал, как выглядит Приморский бульвар после атаки.

Утром в ГСЧС показали фото с места удара по девятиэтажке, люди остались без жилья. Для поиска пострадавших привлекали кинологов.