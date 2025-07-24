"Важка ніч для Одеси": який вигляд має після атаки "Шахедів" легендарний "Привоз" (фото, відео)
Вночі на 24 липня російські дрони атакували Одесу. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура, житлові будинки та обʼєкти в зоні ЮНЕСКО.
"Чергова важка ніч для Одеси", — підкреслив мер Геннадій Труханов.
Він повідомив, що місті працювали екстрені служби протягом всієї ночі. На місцях розгорнули оперативні штаби.
ЗС РФ атакували ринок Привоз — що відомо
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російський БПЛА влучив посеред Приморського бульвару — візитівки Одеси й улюбленого місця прогулянок як для місцевих, так і для туристів. Він входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Вибиті вікна в історичних памʼятках, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави", — зауважив керівник ОВА.
Окрім того, постраждав легендарний ринок "Привоз" — справжній символ міста, відомий своїм колоритом. Кіпер наголосив, що йдеться не просто про місце торгівлі, а про "живе серце Одеси", в якому ЗС РФ випалили два павільйони.
Окрім того, дісталось і житловому будинку, там є руйнування з 5 по 8 поверх. Постраждали четверо людей і кішка, всім допомогли на місці. Також були пошкоджені адміністративна будівля та АЗС. Правоохоронці документують черговий злочин РФ проти цивільного населення Одеської області.
Кореспондент "Думської" передав, що рятувальники продовжують ліквідацію наслідків на "Привозі", де палали торгові павільйони. Внаслідок атаки зруйновано історичні будівлі фруктового павільйону, уламки БПЛА лежать просто серед торгових рядів, а люди рятують уцілілий товар.
У ЗМІ зазначили, що усі шоковані, але попри це ринок продовжує працювати.
Нагадаємо, вночі в Одеській ОВА повідомляли про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торгівельних павільйонів та АЗС. У соцмережах публікували відео пожежі на "Привозі". Мер Геннадій Труханов показував, як виглядає Приморський бульвар після атаки.
Зранку у ДСНС показали фото з місця удару по дев’ятиповерхівці, люди залишились без житла. Для пошуку постраждалих залучали кінологів.