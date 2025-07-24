"Важка ніч для Одеси": який вигляд має після атаки "Шахедів" легендарний "Привоз" (фото, відео)

Вночі на 24 липня російські дрони атакували Одесу. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура, житлові будинки та обʼєкти в зоні ЮНЕСКО.

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"Чергова важка ніч для Одеси", — підкреслив мер Геннадій Труханов.

Наслідки нічної атаки на ринку "Привоз" Фото: "Думська"

Він повідомив, що місті працювали екстрені служби протягом всієї ночі. На місцях розгорнули оперативні штаби.

ЗС РФ атакували ринок Привоз — що відомо

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російський БПЛА влучив посеред Приморського бульвару — візитівки Одеси й улюбленого місця прогулянок як для місцевих, так і для туристів. Він входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Вибиті вікна в історичних памʼятках, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави", — зауважив керівник ОВА.

Окрім того, постраждав легендарний ринок "Привоз" — справжній символ міста, відомий своїм колоритом. Кіпер наголосив, що йдеться не просто про місце торгівлі, а про "живе серце Одеси", в якому ЗС РФ випалили два павільйони.

Фото пожежі на "Привозі" в Одесі Фото: Геннадій Труханов / Telegram Вогонь охопив фруктовий павільйон Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Окрім того, дісталось і житловому будинку, там є руйнування з 5 по 8 поверх. Постраждали четверо людей і кішка, всім допомогли на місці. Також були пошкоджені адміністративна будівля та АЗС. Правоохоронці документують черговий злочин РФ проти цивільного населення Одеської області.

Фото руйнувань у багатоповерховому будинку Фото: Геннадій Труханов / Telegram

Кореспондент "Думської" передав, що рятувальники продовжують ліквідацію наслідків на "Привозі", де палали торгові павільйони. Внаслідок атаки зруйновано історичні будівлі фруктового павільйону, уламки БПЛА лежать просто серед торгових рядів, а люди рятують уцілілий товар.

Фото руйнувань на "Привозі" на ранок 24 липня Фото: "Думська" Попри нічну атаку ринок продовжує працювати Фото: "Думська"

У ЗМІ зазначили, що усі шоковані, але попри це ринок продовжує працювати.

Нагадаємо, вночі в Одеській ОВА повідомляли про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торгівельних павільйонів та АЗС. У соцмережах публікували відео пожежі на "Привозі". Мер Геннадій Труханов показував, як виглядає Приморський бульвар після атаки.

Зранку у ДСНС показали фото з місця удару по дев’ятиповерхівці, люди залишились без житла. Для пошуку постраждалих залучали кінологів.