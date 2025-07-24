РФ вдарила "шахедами" по центру Одеси: на "Привозі" масштабна пожежа (фото, відео)

У ніч на 24 липня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі, внаслідок чого у місті є пошкодження цивільної інфраструктури та низка пожеж.

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Зокрема відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торгівельних павільйонів та АЗС, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО", — написав Кіпер.

Він підкреслив, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Водночас місцеві телеграм-канали оприлюднили відео, на яких видно пожежу на відомому одеському ринку "Привоз".

Крім того, повідомляється про влучання БпЛА по одній з багатоповерхівок міста.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов о 3:35 оприлюднив фото одеського Приморського бульвару, який також зазнав руйнувань через російську атаку.

"Так виглядає відомий всьому світу Приморський бульвар після ворожої атаки", — написав Труханов.

Руйнування на Приморському бульварі в Одесі після атаки РФ Руйнування на Приморському бульварі в Одесі після атаки РФ Руйнування на Приморському бульварі в Одесі після атаки РФ

Зазначимо, що про вибухи в Одесі кореспондент Фокусу повідомляв ще о 1:21.

Повітряні сили ЗСУ також попереджали про загрозу ударних БпЛА для Одеси.

Нагадаємо, уночі 22 липня в Одесі прогриміла серія вибухів, коли місто масовано атакували російські безпілотники.

Фокус також писав, що у ніч на 21 липня ЗС РФ атакували Київ ракетами і дронами.