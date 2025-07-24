РФ ударила "шахедами" по центру Одессы: на "Привозе" масштабный пожар (фото, видео)
В ночь на 24 июля российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, в результате чего в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров.
В частности известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС, сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО", — написал Кипер.
Он подчеркнул, что информация о пострадавших сейчас уточняется.
В то же время местные телеграмм-каналы обнародовали видео, на которых видно пожар на известном одесском рынке "Привоз".
Кроме того, сообщается о попадании БпЛА по одной из многоэтажек города.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 3:35 обнародовал фото одесского Приморского бульвара, который также подвергся разрушениям из-за российской атаки.
"Так выглядит известный всему миру Приморский бульвар после вражеской атаки", — написал Труханов.
Отметим, что о взрывах в Одессе корреспондент Фокуса сообщал еще в 1:21.
Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе ударных БпЛА для Одессы.
Напомним, ночью 22 июля в Одессе прогремела серия взрывов, когда город массированно атаковали российские беспилотники.
Фокус также писал, что в ночь на 21 июля ВС РФ атаковали Киев ракетами и дронами.