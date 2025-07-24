РФ ударила "шахедами" по центру Одессы: на "Привозе" масштабный пожар (фото, видео)

В ночь на 24 июля российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, в результате чего в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров.

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В частности известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС, сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО", — написал Кипер.

Он подчеркнул, что информация о пострадавших сейчас уточняется.

В то же время местные телеграмм-каналы обнародовали видео, на которых видно пожар на известном одесском рынке "Привоз".

Кроме того, сообщается о попадании БпЛА по одной из многоэтажек города.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 3:35 обнародовал фото одесского Приморского бульвара, который также подвергся разрушениям из-за российской атаки.

"Так выглядит известный всему миру Приморский бульвар после вражеской атаки", — написал Труханов.

Разрушения на Приморском бульваре в Одессе после атаки РФ Разрушения на Приморском бульваре в Одессе после атаки РФ Разрушения на Приморском бульваре в Одессе после атаки РФ

Отметим, что о взрывах в Одессе корреспондент Фокуса сообщал еще в 1:21.

Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе ударных БпЛА для Одессы.

Напомним, ночью 22 июля в Одессе прогремела серия взрывов, когда город массированно атаковали российские беспилотники.

Фокус также писал, что в ночь на 21 июля ВС РФ атаковали Киев ракетами и дронами.