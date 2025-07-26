"Взорвался в воздухе": ВС РФ атакуют Харьков ударными беспилотниками и КАБами, детали

К вечеру 25 июля российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками разные районы Харькова, из-за чего в городе были слышны мощные взрывы и уже есть попадания по инфраструктуре.

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"Предварительно прилет в центральной части города, Киевский район", — написал в 22:25 городской голова Харькова Игорь Терехов.

В течение вечера он несколько раз сообщал, что в городе раздаются взрывы.

"По уточненной информации нашего Ситуационного центра, вражеский бпла типа "черника" взорвался в воздухе над центром города", — отметил Терехов.

А уже ближе к полуночи мэр города сообщил, что БпЛА ударил по Шевченковскому району Харькова. Эту же информацию подтвердил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Предварительно, прилет вражеского БпЛА зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. Информация о пострадавших сейчас уточняется. На место прилета направляются подразделения ГСЧС", — написал Синегубов.

После полуночи местные власти уточнили, что россияне начали бить по городу КАБами.

"Харьков под атакой вражеских КАБов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны!", — подчеркнул Игорь Терехов.

Отметим, что о применении КАБов по Харькову предупреждали и Воздушные силы ВСУ.

На момент публикации материала информации о пострадавших или разрушениях в Харькове вналсидок российской атаки не было.

Напомним, 24 июля ВС РФ атаковали Харьков КАБом нового типа.

В ночь на 24 июля РФ ударила "шахедами" по центру Одессы, из-за чего на "Привозе" вспыхнул масштабный пожар.