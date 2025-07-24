Более тяжелые последствия: ВС РФ атаковала Харьков КАБом нового типа

ВС РФ атаковали центр Харькова двумя КАБАми, бросив их в центр города, а именно в жилую застройку Шевченковского района и по гражданскому предприятию. Впервые оккупанты использовали модифицированную бомбу.

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В результате атаки на Харьков 24 июля сгорели не менее 15 автомобилей, а также повреждены многоэтажки. Видео последствий прилета опубликовала Харьковская областная прокуратура.

На кадрах слышно, как воют сирены, а на месте работают спасатели и медики. Также следователи изучают обломки бомб.

Как сообщает Харьков Times со ссылкой на начальника управления по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко, российские оккупанты впервые использовали для атаки на город новый тип управляемой авиационной бомбы УМПБ-5 с более разрушительными последствиями.

"Сейчас уже россияне бьют по Харькову с расстояния около 100 км и снова используют Харьков как полигон для испытания нового оружия. Это новая управляемая авиационная бомба с модифицированным модулем планирования и коррекции. Мы видим, что пуски произошли на расстоянии около 100 км, то есть больше, чем раньше. У этой бомбы боевая часть составляет 250 кг, как у ФАБ-250, а также боевая часть непосредственно состоит из более толстого металла. В использовании указанных бомб более ужасные последствия и больше ранений испытывают именно гражданские лица", – объяснил он.

По информации мэра города Игоря Терехова, известно о 33 пострадавших. Среди них – двое 17-летних подростков, получивших взрывные травмы. Острые реакции на стресс испытали 28-дневный младенец, 10-летняя девочка и женщина на 15 неделе беременности.

Среди пострадавших – ребенок, которому всего 28 дней Фото: Прокуратура Харьковской области

Враг не перестает терроризировать не только областной центр, но и Харьковщину в целом. Накануне поздно вечером в результате авиационного удара ВС РФ ФАБом-250 по селу Подлиман Изюмского района погибла целая семья: 57-летняя женщина, 58-летний мужчина и их 36-летний сын. Их тела обнаружили под завалами разрушенного дома.

Под завалами дома в Подлимане погибла целая семья Фото: Прокуратура Харьковской области

Ранее Фокус писал, что в ночь на 24 июля российские дроны атаковали Одессу. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, жилые дома и объекты в зоне ЮНЕСКО. Также возник пожар на знаменитом рынке "Привоз".

Мы также сообщали, что ВСУ разнесли 2 колонны техники россиян на Харьковщине.