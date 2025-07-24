Среди пострадавших — младенец, которому 28 дней: количество раненых в Харькове возросло (фото)

Посреди дня ВС РФ ударили двумя КАБами по центральной части Харькова, одна из бомб упала вблизи жилого дома. В прокуратуре говорят, что россияне применили новый боеприпас — УМПБ-5.

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Количество пострадавших в Харькове возросло до 33 человек. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что медицинская помощь понадобилась двум детям. 10-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс, а 17-летний парень получил взрывные ранения с повреждением головы.

"В больницы доставлены 5 пострадавших, среди них 33-летняя женщина — в тяжелом состоянии", — передал руководитель ОВА.

Дом, вблизи которого попал КАБ Фото: Олег Синегубов / Telegram

Впоследствии он добавил, что среди пострадавших есть младенец. Девочка, которая родилась всего 28 дней назад, испытала острую реакцию на стресс.

Удар КАБами по Харькову: что известно о последствиях

Синегубов опубликовал фото с места удара и сообщил, что ВС РФ атаковали район жилой застройки в Шевченковском районе. Одна из бомб упала вблизи дома.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне били "просто по городу, по людям". Еще один КАБ поразил гражданское предприятие.

Жильцы дома выбегают из подъезда после удара Фото: ГСЧС

"Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России — продолжать агрессию, убийства", — добавил президент.

В ГСЧС отметили, что на одной из локаций выбиты стекла в многоквартирных домах и локализовали пожар 7 машин. В другом месте были повреждены гаражи и легковые машины. Кроме того, произошло возгорание гражданского предприятия.

Фото пожара на месте удара Фото: ГСЧС

Удар по Харькову: чем атаковала Россия

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров сообщил, что удар был нанесен двумя управляемыми авиационными бомбами, снаряженными массой 250 килограммов. Предварительно, КАБы запустили из города Строитель в Белгородской области РФ с самолетов Су-34.

Спасатели затушили машины, которые загорелись после удара Фото: Олег Синегубов / Telegram

В соцсетях опубликовали комментарий Терехова с места попадания вблизи многоэтажки. По его словам, предварительно, город атаковали двумя бомбами типа ФАБ-250. Были разрушены трансформаторная подстанция и швейное предприятие. Удар пришелся по жилой застройке центральной части Харькова.

Местное издание "Думка" взяло комментарий у представителя облпрокуратуры, который сообщил, что предварительно был применен новый боеприпас — УМПБ-5. По его словам, пуски произошли с расстояния примерно 100 километров, то есть "больше, чем раньше". Ранее радиус действия достигал 80 километров.

Спасатели работают на месте попадания Фото: Олег Синегубов / Telegram

"Опять используют Харьков как полигон для испытания нового оружия", — заявил он.

Относительно особенностей представитель рассказал, что вес боевой части — 250 килограммов, и она состоит из более толстого металла.

Обломки, найденные на месте удара в Харькове Фото: Суспільне Харків

Напомним, ранее городской голова Харькова Игорь Терехов заявлял, что горели 15 машин. Была информация, что под завалами были заблокированы люди.

В Министерстве энергетики Украины заявили, что 24 июля ВС РФ обстреляли одну из тепловых электростанций, которая "не имеет никакого отношения к военным объектам". Энергетики отметили, что речь идет об очередной попытке запугать украинцев и лишить народ света и тепла.