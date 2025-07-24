"Очередное доказательство террора": ВС РФ массированно обстреляли одну из ТЭС, — Минэнерго

Энергетики ликвидируют последствия атаки на одну из тепловых электростанций в Украине. В Минэнерго не уточнили, о какой именно ТЭС идет речь.

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Россия 24 июля осуществила массированный обстрел одной из тепловых электростанций, сообщает Министерство энергетики Украины.

"Атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам. Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла", — говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что работают над ликвидацией последствий атаки.

Атака ВС РФ 24 июля: что известно

Войска РФ 24 июля атаковали ракетами Черкассы. От взрывов в городе пострадали семь человек. Кроме этого, взрывные волны выбили окна во многих квартирах.

Ночью российские дроны атаковали Одессу. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, жилые дома и объекты в зоне ЮНЕСКО.

В Харькове российский КАБ попал в многоэтажку. Россияне сбросили бомбу возле жилого комплекса.

Напомним, 12 июля возле Запорожской АЭС произошла стрельба. МАГАТЭ предупреждало об угрозе ядерной безопасности. Во время утреннего обхода территории сотрудники МАГАТЭ обнаружили много гильз от малокалиберного оружия вблизи энергоблоков №5 и №6. Видимых повреждений, в том числе разбитых окон, не зафиксировали. Стрельба произошла на фоне серии недавних атак с использованием дронов вблизи ЗАЭС и других ядерных объектов в Украине.