Возле ЗАЭС произошла стрельба: МАГАТЭ предупреждает об угрозе ядерной безопасности

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции снова вызывает беспокойство. 12 июля там было слышно сотни выстрелов из стрелкового оружия.

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Стрельба возле ЗАЭС началась около 22:00 по местному времени и продолжалась около часа. Такая интенсивность обстрела является необычной, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Во время утреннего обхода территории сотрудники МАГАТЭ обнаружили много гильз от малокалиберного оружия вблизи энергоблоков №5 и №6. Видимых повреждений, в том числе разбитых окон, не зафиксировали.

Сейчас команда МАГАТЭ пытается выяснить больше подробностей об инциденте.

"Любая военная активность на или вблизи крупной атомной электростанции является абсолютно неприемлемой", — подчеркнул Гросси.

Стрельба в субботу произошла на фоне серии недавних атак с использованием дронов вблизи ЗАЭС и других ядерных объектов в Украине. В частности, несколько дней назад сообщалось об ударе в городе Энергодар, где проживает большинство персонала ЗАЭС.

Гросси снова выразил глубокую обеспокоенность из-за роста количества атак дронами возле атомных станций с начала этого года. По его словам, такое оружие представляет реальную угрозу для ядерной безопасности.

Любой удар дрона по ядерному объекту является нарушением как Семи необходимых столпов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, так и Пяти принципов обеспечения безопасности на ЗАЭС, которые Гросси сформулировал в 2022 и 2023 годах.

"Мы наблюдаем явную эскалацию атак с применением беспилотников в этой войне, и это непосредственно затрагивает украинские атомные станции, подвергая их еще большей опасности. Я уже неоднократно заявлял: любая военная атака на ядерный объект — с дронами или без — должна быть немедленно прекращена", — подытожил глава МАГАТЭ.

Напомним, 4 июля россияне обстрелом спровоцировали блэкаут на ЗАЭС. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что угрожает радиационной безопасности.

Фокус также писал в мае 2025, что РФ хочет перезапустить Запорожскую АЭС и строит новые линии электропередач.