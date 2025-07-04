Россияне обстрелом спровоцировали блэкаут на ЗАЭС: детали

Удар российской армии 4 июля пришелся на линию электропередач, которая соединяет Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. На самой ЗАЭС произошел блекаут.

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Поврежденная линия электропередач поддерживает потребности Запорожской АЭС в обеспечении уровня радиационной безопасности. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

С начала полномасштабного вторжения России ЗАЭС восемь раз пережила полный блэкаут. Станция также неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

"Это очередной акт ядерного террора россиян", — указали в министерстве.

Последний раз об угрозе блэкаута на Запорожской АЭС после российского обстрела сообщалось 7 мая 2025 года. Тогда одна из внешних линий электропередач, соединяющих оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, потеряла питание.

При полном отключении от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что угрожает радиационной безопасности.

Напомним, главной целью атаки войск РФ ночью 4 июля был Киев. Во многих районах столицы повреждены жилые дома, машины и другие объекты.

Атака "Шахедами" ночью самой масштабной с начала большой войны с Россией: оккупанты запустили по Украине 550 воздушных целей.