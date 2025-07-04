Самый массированный удар "Шахедов" по Украине: что известно о последствиях ночной атаки (фото)
Количество пострадавших в результате ночного удара по Киеву возросло до 26 человек, стало известно о погибшем. Пострадали пожарная часть, жилые дома, склад известного издательства и гражданские объекты.
Киевская городская прокуратура начала расследование по факту военного преступления. В целом воздушные тревоги с перерывом продолжались более 12 часов. Столицу атаковали дроны, баллистические и крылатые ракеты.
Удар по Киеву 4 июля: последствия в районах
В Соломенском районе повреждены жилые дома и припаркованные поблизости машины, автозаправка, здание училища и школы, железнодорожное полотно и помещение теплопункта. В Голосеевском районе повреждения получили здание медицинского учреждения. В Шевченковском районе выбило окна в нескольких домах, была повреждена новостройка, еще не введенная в эксплуатацию. В шести районах Киева зафиксировали падение обломков БПЛА.
В ГСЧС сообщили, что повреждена одна из пожарно-спасательных частей Киева. Фасад здания изуродован и выбиты окна, но обошлось без пострадавших среди личного состава. Всего в результате атаки были повреждены 11 единиц техники спасателей.
"Сегодня под ударом были именно те чрезвычайники, которые во время российского удара 6 июня потеряли 3 своих коллег. Цинизм агрессора не имеет границ!" — отметили в ГСЧС.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что больше всего пострадал Соломенский район, где было повреждено более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений и много частных домов.
В Святошинском районе последствия и повреждения зафиксировали на 6 локациях, пострадали по меньшей мере 10 многоквартирных жилых домов. Там получили повреждения 2-3 этажа 14-этажки.
В Днепровском районе — незначительные повреждения в нескольких локациях, части российских дронов нашли вблизи лицея. В Дарницком районе тоже упали обломки БПЛА, но обошлось без масштабных разрушений. В Шевченковском районе вспыхнул пожар вблизи школы и были повреждены еще не заселенные жилые дома, никто не пострадал. В Голосеевском районе обнаружили обломки в нескольких местах, без разрушений.
Впоследствии Ткаченко заявил, что во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего. Он выразил соболезнования родным жертвы атаки.
Повреждения получили машины "скорой". Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, эти автомобили выезжали на вызовы к пострадавшим киевлянам. Всего было повреждено пять таких машин.
Удар по Киеву 4 июля: штабы и рекомендации киевлянам
В КГГА проинформировали, что развернули три штаба для помощи пострадавшим:
- в учреждении дошкольного образования № 547, ул. Академика Королева, 8-А (Святошинский район);
- в средней общеобразовательной школе № 22, просп. Отрадный, 36-В (Соломенский район);
- в гимназии-интернате № 13, ул. Новополевая, 106-Б (Соломенский район).
После ночной атаки в столице ухудшилось качество воздуха. Киевлян призвали по возможности не выходить на улицу, пить много воды, закрыть окна и включить очистители воздуха.
Удар по Киеву 4 июля: пострадал бизнес
В издательстве "Наш Формат" заявили, что в результате атаки ВС РФ был поврежден их склад.
"Взрывная волна и обломки существенно разрушили фасад здания: выбиты все окна, повреждены перекрытия, обвалилась часть стен, есть разрушения внутри помещений склада и кабинета. В результате обстрела и тушения пожара часть книг повреждена. Но главное — никто не пострадал и все живы", — отметили издатели.
Покупателей предупредили, что временно останавливают отправку заказов. Вся команда работает над тем, чтобы возобновить работу. Книги планируют снова отправлять уже со следующей недели.
Также повреждения получили несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты". Больше всего пострадало отделение №223, отправления туда перенаправят на отделение №122.
Напомним, ночью на 4 июля ВС РФ запустили по Украине 550 воздушных целей. Эта атака "Шахедами" стала самой масштабной с начала полномасштабной войны, ведь враг применил более 330 ударных дронов для удара. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что целью были Киев и область.
Президент Владимир Зеленский информировал, что ночью к защите неба привлекли дроны-перехватчики, которые обезвредили десятки российских БПЛА. Он отметил, что воздушные тревоги начали распространяться по Украине почти одновременно с появлением новостей о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным.