Самый массированный удар "Шахедов" по Украине: что известно о последствиях ночной атаки (фото)

Количество пострадавших в результате ночного удара по Киеву возросло до 26 человек, стало известно о погибшем. Пострадали пожарная часть, жилые дома, склад известного издательства и гражданские объекты.

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Киевская городская прокуратура начала расследование по факту военного преступления. В целом воздушные тревоги с перерывом продолжались более 12 часов. Столицу атаковали дроны, баллистические и крылатые ракеты.

Удар по Киеву 4 июля: последствия в районах

В Соломенском районе повреждены жилые дома и припаркованные поблизости машины, автозаправка, здание училища и школы, железнодорожное полотно и помещение теплопункта. В Голосеевском районе повреждения получили здание медицинского учреждения. В Шевченковском районе выбило окна в нескольких домах, была повреждена новостройка, еще не введенная в эксплуатацию. В шести районах Киева зафиксировали падение обломков БПЛА.

Фото поврежденного дома в Киеве Фото: Киевская городская прокуратура Фото разрушений в Киеве после ночных взрывов Фото: Киевская городская прокуратура

В ГСЧС сообщили, что повреждена одна из пожарно-спасательных частей Киева. Фасад здания изуродован и выбиты окна, но обошлось без пострадавших среди личного состава. Всего в результате атаки были повреждены 11 единиц техники спасателей.

"Сегодня под ударом были именно те чрезвычайники, которые во время российского удара 6 июня потеряли 3 своих коллег. Цинизм агрессора не имеет границ!" — отметили в ГСЧС.

Фото с места разрушения в Киеве Фото: ГСЧС

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что больше всего пострадал Соломенский район, где было повреждено более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений и много частных домов.

В Святошинском районе последствия и повреждения зафиксировали на 6 локациях, пострадали по меньшей мере 10 многоквартирных жилых домов. Там получили повреждения 2-3 этажа 14-этажки.

Фото поврежденных в результате атаки автомобилей Фото: ГСЧС

В Днепровском районе — незначительные повреждения в нескольких локациях, части российских дронов нашли вблизи лицея. В Дарницком районе тоже упали обломки БПЛА, но обошлось без масштабных разрушений. В Шевченковском районе вспыхнул пожар вблизи школы и были повреждены еще не заселенные жилые дома, никто не пострадал. В Голосеевском районе обнаружили обломки в нескольких местах, без разрушений.

Впоследствии Ткаченко заявил, что во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего. Он выразил соболезнования родным жертвы атаки.

Повреждения получили машины "скорой". Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, эти автомобили выезжали на вызовы к пострадавшим киевлянам. Всего было повреждено пять таких машин.

Фото последствий ночного обстрела в Киеве Фото: Киевская городская прокуратура

Удар по Киеву 4 июля: штабы и рекомендации киевлянам

В КГГА проинформировали, что развернули три штаба для помощи пострадавшим:

в учреждении дошкольного образования № 547, ул. Академика Королева, 8-А (Святошинский район);

в средней общеобразовательной школе № 22, просп. Отрадный, 36-В (Соломенский район);

в гимназии-интернате № 13, ул. Новополевая, 106-Б (Соломенский район).

После ночной атаки в столице ухудшилось качество воздуха. Киевлян призвали по возможности не выходить на улицу, пить много воды, закрыть окна и включить очистители воздуха.

Удар по Киеву 4 июля: пострадал бизнес

В издательстве "Наш Формат" заявили, что в результате атаки ВС РФ был поврежден их склад.

Здание склада издательства "Наш Формат" Фото: "Наш Формат" Фото изнутри здания Фото: "Наш Формат"

"Взрывная волна и обломки существенно разрушили фасад здания: выбиты все окна, повреждены перекрытия, обвалилась часть стен, есть разрушения внутри помещений склада и кабинета. В результате обстрела и тушения пожара часть книг повреждена. Но главное — никто не пострадал и все живы", — отметили издатели.

Покупателей предупредили, что временно останавливают отправку заказов. Вся команда работает над тем, чтобы возобновить работу. Книги планируют снова отправлять уже со следующей недели.

Фото последствий атаки на складе Фото: "Наш Формат" Фото полок с книгами на поврежденном складе Фото: "Наш Формат"

Также повреждения получили несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты". Больше всего пострадало отделение №223, отправления туда перенаправят на отделение №122.

Напомним, ночью на 4 июля ВС РФ запустили по Украине 550 воздушных целей. Эта атака "Шахедами" стала самой масштабной с начала полномасштабной войны, ведь враг применил более 330 ударных дронов для удара. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что целью были Киев и область.

Президент Владимир Зеленский информировал, что ночью к защите неба привлекли дроны-перехватчики, которые обезвредили десятки российских БПЛА. Он отметил, что воздушные тревоги начали распространяться по Украине почти одновременно с появлением новостей о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным.