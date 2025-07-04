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Украина Обстрелы городов Украины

Ночная атака по Киеву: в Минэкологии прокомментировали качество воздуха в столице

Пожар в Киеве после ночного обстрела 4 июля после ночного обстрела
Пожары после обстрела ВС РФ вызвали ухудшение состояния воздуха в Киеве | Фото: ГСЧС

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины подчеркнули, что уровень загрязнения — высокий. Однако радиационный фон в Киеве остается в норме.

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Об ухудшении качества воздуха свидетельствуют данные городских пунктов мониторинга. Пресс-служба Минэкологии в публикации 4 июля отметила, что причина — в пожарах, вызванных ночным массированным обстрелом ВС РФ.

Также сообщение о загрязнении воздуха в Киеве прислали пользователям приложения "Киев Цифровой".

"В городе временно ухудшилось состояние воздуха. Из-за пожаров в воздухе содержатся вредные примеси", — говорится в нем.

Сообщение о загрязнении воздуха в Киеве после обстрела 4 июля из приложения Киев Цифровой
Сообщение в "Киеве Цифровом"
Фото: Скриншот

Ухудшилось качество воздуха в Киеве: что делать

В Минэкологии и "Киеве Цифровом" горожанам дают такие советы:

  • по возможности не выходить на улицу;
  • отказаться от физической активности на открытом воздухе;
  • закрыть окна и не проветривать помещение;
  • пить много воды;
  • включить на максимум очиститель воздуха, если таковой имеется.

"Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем", — отметили в министерстве.

Напомним, известно о 23 раненых в результате ночной атаки по Киеву, ранения получила 10-летняя девочка. Последствия вражеского удара зафиксировали в пяти районах столицы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью на 4 июля Россия запустила по Украине более полутысячи воздушных целей, в том числе 11 ракет. Основным направлением атаки был Киев, мэр Виталий Кличко заявил о повреждении машин "скорой", которые выезжали на вызовы пострадавших.