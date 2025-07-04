Нічна атака по Києву: у Міндовкілля прокоментували якість повітря в столиці
У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України підкреслили, що рівень забруднення — високий. Однак радіаційний фон у Києві залишається в нормі.
Про погіршення якості повітря свідчать дані міських пунктів моніторингу. Пресслужба Міндовкілля у публікації 4 липня наголосила, що причина — у пожежах, спричинених нічним масованим обстрілом ЗС РФ.
Також повідомлення про забруднення повітря у Києві надіслали користувачам застосунку "Київ Цифровий".
"У місті тимчасово погіршився стан повітря. Через пожежі в повітрі утримуються шкідливі домішки", — йдеться у ньому.
Погіршилась якість повітря у Києві: що робити
У Міндовкіллі й "Києві Цифровому" містянам дають такі поради:
- за можливості не виходити на вулицю;
- відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі;
- зачинити вікна й не провітрювати приміщення;
- пити багато води;
- увімкнути на максимум очищувач повітря, якщо такий є.
"Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем", — наголосили у міністерстві.
Нагадаємо, відомо про 23 поранених внаслідок нічної атаки по Києву, поранення отримала 10-річна дівчинка. Наслідки ворожого удару зафіксували у п’яти районах столиці.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі на 4 липня Росія запустила по Україні понад півтисячі повітряних цілей, в тому числі 11 ракет. Основним напрямком атаки був Київ, мер Віталій Кличко заявив про пошкодження машин "швидкої", які виїжджали на виклики постраждалих.