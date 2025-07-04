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Нічний обстріл Києва: пошкоджено п'ять швидких, яки виїжджали на виклики (фото)

наслідки обстрілу в ніч на 4 липня
В Києві пошкоджено п'ять швидких під час нічного обстрілу | Фото: ДПСУ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що машини отримали серйозні ушкодження, але медики не постраждали.

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"У результаті нічної атаки ворога на столицю пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва", - написав Виталій Кличко у Telegram-каналі.

пошкоджена швидка
В Києві пошкоджено п'ть швидких
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Серед медиків, за інформацією на цей час, поранених немає.

Але зросла кількість постраждалих від російських атак. Нині йдеться про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю.

обстріл києва 4 липня
Росія атакувала Київ усю ніч
Фото: ДПСУ

14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Зафіксовано влучання в 8 районах та падіння уламків у 33.

обстріл києва 4 липня
Фото: ДПСУ
обстріл києва 4 липня
Фото: ДПСУ
обстріл києва 4 липня
Обстріл Києва в ніч на 4 липня
Фото: ДПСУ

У Повітряних силах повідомили, що Росія атакувала Україну 550 повітряними цілями, з яких 478 було знешкоджено.

Серед них — 539 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітацій, а також ракети:

  • 1 "Кинджал" (Х-47М2);
  • 6 "Іскандер-М"/KN-23;
  • 4 "Іскандер-К";

Основний напрямок удару був Київ.

Сили оборони (ППО, авіація, РЕБ, мобільні групи) збили 270 повітряних цілей, ще 208 було подавлено РЕБ. Зокрема, знищено 268 "Шахедів" і 2 крилаті ракети.

Нагадаємо, Фокус писав про нічний обстріл Києва. У кількох районах міста здійнялися пожежі внаслідок обстрілу, постраждали житлові будинки.

Також було пошкоджено залізницю, через що потяги прямують із запізненнями та іншими маршрутами.