Нічний обстріл Києва: пошкоджено п'ять швидких, яки виїжджали на виклики (фото)

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що машини отримали серйозні ушкодження, але медики не постраждали.

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"У результаті нічної атаки ворога на столицю пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва", - написав Виталій Кличко у Telegram-каналі.

В Києві пошкоджено п'ть швидких Фото: Віталій Кличко / Telegram

Серед медиків, за інформацією на цей час, поранених немає.

Але зросла кількість постраждалих від російських атак. Нині йдеться про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю.

Росія атакувала Київ усю ніч Фото: ДПСУ

14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Зафіксовано влучання в 8 районах та падіння уламків у 33.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Обстріл Києва в ніч на 4 липня Фото: ДПСУ

У Повітряних силах повідомили, що Росія атакувала Україну 550 повітряними цілями, з яких 478 було знешкоджено.

Серед них — 539 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітацій, а також ракети:

1 "Кинджал" (Х-47М2);

6 "Іскандер-М"/KN-23;

4 "Іскандер-К";

Основний напрямок удару був Київ.

Сили оборони (ППО, авіація, РЕБ, мобільні групи) збили 270 повітряних цілей, ще 208 було подавлено РЕБ. Зокрема, знищено 268 "Шахедів" і 2 крилаті ракети.

Нагадаємо, Фокус писав про нічний обстріл Києва. У кількох районах міста здійнялися пожежі внаслідок обстрілу, постраждали житлові будинки.

Також було пошкоджено залізницю, через що потяги прямують із запізненнями та іншими маршрутами.