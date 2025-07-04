ВСУ применили дроны-перехватчики во время атаки на Киев: Зеленский назвал первые результаты

Президенту Украины Владимир Зеленский назвал атаку на Киев в ночь с 3 на 4 июля одним из самых масштабных российских воздушных ударов. Он отметил, что украинским защитникам удалось обезвредить десятки целей с помощью новых дронов-перехватчиков.

Related video

Россияне атаковали Украину 550 целями, в частности баллистическими ракетами и 330 российско-иранскими "Шахедами". В официальном Telegram-канале президента Украины указано, что главной мишенью ночного обстрела была столица.

По словам Зеленского, бойцы украинской противовоздушной обороны сбили 270 воздушных целей. Десятки российских БПЛА были обезврежены с помощью дронов-перехватчиков.

"Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов", — сказал президент.

Еще 208 вражеских дронов были локально потеряны.

Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что в рамках экспериментального проекта ночью 4 июля было перехвачено около 60 российских беспилотников.

Последствия атаки на Киев

Владимир Зеленский напомнил, что для защиты украинских городов крайне необходима военная помощь западных партнеров, в частности системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним.

Кроме столицы от воздушной атаки в ночь на 4 июля пострадали Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

По состоянию на 9:40 президент Украины сообщал о 23 раненых.

"Много мест падения обломков дронов и ракет. К сожалению, есть и прямые попадания", — рассказал он.

Зеленский отметил, что первые воздушные тревоги начали распространяться по Украине почти одновременно с появлением в медиа сообщений об очередном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 9 часов утра уже в эти сутки в Киеве был отбой воздушной тревоги. Жесткая, бессонная ночь", — отметил украинский лидер.

Атака на Киев 3 июля: детали

Россияне начали атаковать Киев "Шахедами" вечером 3 июля. В результате обстрела несколько локаций в столице охватили пожары, из-за высокой концентрации продуктов горения в воздухе киевлян призвали закрыть окна.

После ночного массированного обстрела Киева общественный транспорт изменил маршруты. В полиции сообщили о перекрытии движения на нескольких улицах, автобумы, троллейбусы и городская электричка курсировали с изменениями.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что во время ночного обстрела Киева получили серьезные повреждения пять машин скорой помощи, которые выезжали на вызовы.