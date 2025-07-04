ЗСУ застосували дрони-перехоплювачі під час атаки на Київ: Зеленський назвав перші результати

Президенту України Володимир Зеленський назвав атаку на Київ в ніч з 3 на 4 липня одним із наймасштабніших російських повітряних ударів. Він зазначив, що українським захисникам вдалося знешкодити десятки цілей за допомогою нових дронів-перехоплювачів.

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Росіяни атакували Україну 550 цілями, зокрема балістичними ракетами та 330 російсько-іранськими "Шахедами". В офіційному Telegram-каналі президента України зазначено, що головною мішенню нічного обстрілу була столиця.

За словами Зеленського, бійці української протиповітряної оборони збили 270 повітряних цілей. Десятки російських БПЛА були знешкоджені за допомогою дронів-перехоплювачів.

"Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст", — сказав президент.

Ще 208 ворожих дронів були локаційно втрачені.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що в межах експериментального проєкту вночі 4 липня було перехоплено близько 60 російських безпілотників.

Наслідки атаки на Київ

Володимир Зеленський нагадав, що для захисту українських міст вкрай необхідна військова допомога західних партнерів, зокрема системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них.

Крім столиці від повітряної атаки в ніч на 4 липня постраждали Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

Станом на 9:40 президент України повідомляв про 23 поранених.

"Багато місць падіння уламків дронів і ракет. На жаль, є й прямі влучання", — розповів він.

Зеленський зауважив, що перші повітряні тривоги почали ширитися Україною майже одночасно з появою в медіа повідомлень про чергову телефонну розмову президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 9-ї години ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч", — зазначив український лідер.

Атака на Київ 3 липня: деталі

Росіяни почали атакувати Київ "Шахедами" ввечері 3 липня. Внаслідок обстрілу кілька локацій у столиці охопили пожежі, через високу концентрацію продуктів горіння в повітрі киян закликали зачинити вікна.

Після нічного масованого обстрілу Києва громадський транспорт змінив маршрути. В поліції повідомили про перекриття руху на кількох вулицях, автобуми, тролейбуси та міська електричка курсували зі змінами.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що під час нічного обстрілу Києва зазнали серйозних пошкоджень п'ять машин швидкої допомоги, які виїжджали на виклики.