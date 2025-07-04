"Висока концентрація": киян закликали зачинити вікна після закінчення тривоги

У Києві внаслідок нічної масованої атаки ЗС РФ здійнялися пожежі на низці локацій. Міст охопив сильний дим: мешканців закликали дотримуватися правил безпеки та зачинити вікна.

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Все через високу концентрацію у повітрі внаслідок російської атаки продуктів горіння. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, коли кияни повернуться додому із укриттів після закінчення повітряної тривоги, їм необхідно обмежити надходження забрудненого повітря до своїх домівок.

"Маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна", — закликав посадовець.

"Країна-терорист Росія наробила лиха", — інформував Ткаченко.

Зазначимо, що внаслідок масованої атаки росіян по Києву постраждали понад 13 локацій: під ударом зокрема опинилися житлові будинки. На місцях ударів росіян у 5 районах міста фіксуються наслідки атаки, зокрема у Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському.

Як поводитися під час задимленості

При сильній задимленості, як йдеться на офіційному порталі Києва, містянам необхідно дотримуватися наступних дій:

обмежити перебування на відкритому повітрі, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання;

збільшити споживання рідини.

Тим, у кого раптом з'явиться задишка, кашель або безсоння, радять звертатися до медиків.

Нагадаємо, уночі 4 липня росіяни масовано атакували Київ: через це у столиці зафіксовано наслідки на понад 13 локаціях.

Також у КМВА пригрозили тим, хто "тероризує" столицю під час тривог на авто та мотоциклах.