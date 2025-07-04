"Высокая концентрация": киевлян призвали закрыть окна после окончания тревоги

В Киеве в результате ночной массированной атаки ВС РФ поднялись пожары на ряде локаций. Мост охватил сильный дым: жителей призвали соблюдать правила безопасности и закрыть окна.

Related video

Все из-за высокой концентрации в воздухе в результате российской атаки продуктов горения. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

По его словам, когда киевляне вернутся домой из укрытий после окончания воздушной тревоги, им необходимо ограничить поступление загрязненного воздуха в свои дома.

"Есть возгорания на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна", — призвал чиновник.

"Страна-террорист Россия наделала беды", — информировал Ткаченко.

Отметим, что в результате массированной атаки россиян по Киеву пострадали более 13 локаций: под ударом в частности оказались жилые дома. На местах ударов россиян в 5 районах города фиксируются последствия атаки, в частности в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском.

Как вести себя во время задымленности

При сильной задымленности, как говорится на официальном портале Киева, горожанам необходимо придерживаться следующих действий:

ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе;

держать окна закрытыми;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку;

увеличить потребление жидкости.

Тем, у кого вдруг появится одышка, кашель или бессонница, советуют обращаться к медикам.

Напомним, ночью 4 июля россияне массированно атаковали Киев: из-за этого в столице зафиксированы последствия на более 13 локациях.

Также в КГВА пригрозили тем, кто "терроризирует" столицу во время тревог на авто и мотоциклах.