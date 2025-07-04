"Высокая концентрация": киевлян призвали закрыть окна после окончания тревоги
В Киеве в результате ночной массированной атаки ВС РФ поднялись пожары на ряде локаций. Мост охватил сильный дым: жителей призвали соблюдать правила безопасности и закрыть окна.
Все из-за высокой концентрации в воздухе в результате российской атаки продуктов горения. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.
По его словам, когда киевляне вернутся домой из укрытий после окончания воздушной тревоги, им необходимо ограничить поступление загрязненного воздуха в свои дома.
"Есть возгорания на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна", — призвал чиновник.
"Страна-террорист Россия наделала беды", — информировал Ткаченко.
Отметим, что в результате массированной атаки россиян по Киеву пострадали более 13 локаций: под ударом в частности оказались жилые дома. На местах ударов россиян в 5 районах города фиксируются последствия атаки, в частности в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском.
Как вести себя во время задымленности
При сильной задымленности, как говорится на официальном портале Киева, горожанам необходимо придерживаться следующих действий:
- ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку;
- увеличить потребление жидкости.
Тем, у кого вдруг появится одышка, кашель или бессонница, советуют обращаться к медикам.
Напомним, ночью 4 июля россияне массированно атаковали Киев: из-за этого в столице зафиксированы последствия на более 13 локациях.
Также в КГВА пригрозили тем, кто "терроризирует" столицу во время тревог на авто и мотоциклах.