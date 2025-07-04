Після обстрілу Києва громадський транспорт змінив маршрути: на вулицях сильні затори (карта)
Після нічного масованого обстрілу Києва 4 липня у столиці було змінено маршрути громадського транспорту та перекрито дорожній рух на кількох вулицях. Внаслідок пошкодження залізниці тимчасово не курсують міські електропоїзди.
При плануванні поїздок вранці 4 липня киянам необхідно враховувати зміни в маршрутах та сильні затори на певних ділянках доріг. Фокус розповідає про ситуацію з рухом транспорту у Києві.
Обстріл Києва 4 липня: на яких вулицях перекрито рух
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про перекриття дорожнього руху на кількох вулицях столиці. Водіям потрібно врахувати, що рух перекритий на таких ділянках:
- вулиця Фастівська: від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською;
- вулиця Смілянська: від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською;
- проспект Повітряних Сил: від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги;
- проспект Відрадний: від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською;
- вулиця Пост Волинська: від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою;
- проспект Леся Курбаса: від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста;
- вулиця Івана Дзюби: від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса;
- вулиця Жмеринська: від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської.
Згідно з даними GoogleMaps, у столиці спостерігаються затори в районі Залізничного вокзалу та на мостах між правим і лівим берегом.
Маршрути міського транспорту після обстрілу у Києві
У Київській міській державній адміністрації повідомили про зміни в маршрутах кількох міських автобусів після масованої російської атаки:
- автобуси № 78 курсують від станції метро "Васильківська" до Кільцевої дороги;
- маршрут № 9 ходить у напрямку ст. м. "Лукʼянівська" за маршрутом № 69;
- маршрут № 69 курсує в напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9;
- автобуси № 2 ходять від вул.Шолуденка до ст. "Київ-Волинський" без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе;
- маршрут № 75 курсує з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки "Лугова", "Набережна", "Шевченка", "Поліклініка".
Крім того, внаслідок нічної атаки було заблоковано рух тролейбусного маршруту № 41, а тролейбуси № 27 тимчасово курсують до Індустріального мосту.
Як ходить міська електричка у Києві
У Kyiv City Express повідомляють про зміни в маршруті міської електрички внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури міста. Станом на 7:42 рух поїздів тривав за маршрутом "Дарниця — Вокзальна" (через Видубичі). На маршруті "Святошин — Вокзальна" електропоїзди у Києві тимчасово не курсують.
В "Укрзалізниці" станом на 7:30 оголошували, що потяги північно-західного (Святошинського) напрямку курсують із резервними теплотягами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю, а на лівому березі можна буде пересісти на Kyiv City Express. Поїзди відправляються з Києва з затримкою.
Обстріл Києва 4 липня: що відомо
Росіяни масовано атакували Київ з вечора 3 липня ударними безпілотниками типу "Шахед" і балістичними ракетами. У п'яти районах зайнялися пожежі, постраждали житлові будинки.
Під час нічного обстрілу Києва на території міста було пошкоджено залізничну інфраструктуру. В "Укрзалізниці" повідомляли, що через пошкодження рейок поїзди західного напрямку прямують відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю з затримками до 2 годин. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про 19 постраждалих.
Через численні пожежі у столиці суттєво погіршилася якість повітря, киян закликали зачинити вікна.