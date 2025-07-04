Після обстрілу Києва громадський транспорт змінив маршрути: на вулицях сильні затори (карта)

Після нічного масованого обстрілу Києва 4 липня у столиці було змінено маршрути громадського транспорту та перекрито дорожній рух на кількох вулицях. Внаслідок пошкодження залізниці тимчасово не курсують міські електропоїзди.

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При плануванні поїздок вранці 4 липня киянам необхідно враховувати зміни в маршрутах та сильні затори на певних ділянках доріг. Фокус розповідає про ситуацію з рухом транспорту у Києві.

Обстріл Києва 4 липня: на яких вулицях перекрито рух

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про перекриття дорожнього руху на кількох вулицях столиці. Водіям потрібно врахувати, що рух перекритий на таких ділянках:

вулиця Фастівська: від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською;

вулиця Смілянська: від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською;

проспект Повітряних Сил: від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги;

проспект Відрадний: від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською;

вулиця Пост Волинська: від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою;

проспект Леся Курбаса: від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста;

вулиця Івана Дзюби: від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса;

вулиця Жмеринська: від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської.

Затори у Києві станом на 9:50 4 липня після масованого обстрілу Фото: скриншот

Згідно з даними GoogleMaps, у столиці спостерігаються затори в районі Залізничного вокзалу та на мостах між правим і лівим берегом.

На вулицях Києва після нічного обстрілу 4 липня виникли затори Фото: скриншот

Маршрути міського транспорту після обстрілу у Києві

У Київській міській державній адміністрації повідомили про зміни в маршрутах кількох міських автобусів після масованої російської атаки:

автобуси № 78 курсують від станції метро "Васильківська" до Кільцевої дороги;

маршрут № 9 ходить у напрямку ст. м. "Лукʼянівська" за маршрутом № 69;

маршрут № 69 курсує в напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9;

автобуси № 2 ходять від вул.Шолуденка до ст. "Київ-Волинський" без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе;

маршрут № 75 курсує з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки "Лугова", "Набережна", "Шевченка", "Поліклініка".

Крім того, внаслідок нічної атаки було заблоковано рух тролейбусного маршруту № 41, а тролейбуси № 27 тимчасово курсують до Індустріального мосту.

Як ходить міська електричка у Києві

У Kyiv City Express повідомляють про зміни в маршруті міської електрички внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури міста. Станом на 7:42 рух поїздів тривав за маршрутом "Дарниця — Вокзальна" (через Видубичі). На маршруті "Святошин — Вокзальна" електропоїзди у Києві тимчасово не курсують.

На маршруті "Святошин — Вокзальна" тимчасово не курсують електропоїзди Фото: Telegram / Kyiv City Express

В "Укрзалізниці" станом на 7:30 оголошували, що потяги північно-західного (Святошинського) напрямку курсують із резервними теплотягами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю, а на лівому березі можна буде пересісти на Kyiv City Express. Поїзди відправляються з Києва з затримкою.

Обстріл Києва 4 липня: що відомо

Росіяни масовано атакували Київ з вечора 3 липня ударними безпілотниками типу "Шахед" і балістичними ракетами. У п'яти районах зайнялися пожежі, постраждали житлові будинки.

Під час нічного обстрілу Києва на території міста було пошкоджено залізничну інфраструктуру. В "Укрзалізниці" повідомляли, що через пошкодження рейок поїзди західного напрямку прямують відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю з затримками до 2 годин. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про 19 постраждалих.

Через численні пожежі у столиці суттєво погіршилася якість повітря, киян закликали зачинити вікна.