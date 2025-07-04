После обстрела Киева общественный транспорт изменил маршруты: на улицах сильные пробки (карта)

После ночного массированного обстрела Киева 4 июля в столице были изменены маршруты общественного транспорта и перекрыто дорожное движение на нескольких улицах. Вследствие повреждения железной дороги временно не курсируют городские электропоезда.

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При планировании поездок утром 4 июля киевлянам необходимо учитывать изменения в маршрутах и сильные пробки на определенных участках дорог. Фокус рассказывает о ситуации с движением транспорта в Киеве.

Обстрел Киева 4 июля: на каких улицах перекрыто движение

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил о перекрытии дорожного движения на нескольких улицах столицы. Водителям нужно учесть, что движение перекрыто на таких участках:

улица Фастовская: от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской;

улица Смелянская: от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской;

проспект Воздушных Сил: от перекрестка с улицей Волынской до Кольцевой дороги;

проспект Отрадный: от перекрестка с улицей Николая Шепелева до перекрестка с улицей Пост Волынской;

улица Пост Волынская: от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой;

проспект Леся Курбаса: от перекрестка с улицей Гната Юры в направлении центральной части города;

улица Ивана Дзюбы: от перекрестка с улицей Академика Королева в направлении проспект Леся Курбаса;

улица Жмеринская: от перекрестка с улицей Героев Космоса до улицы Святошинской.

Пробки в Киеве по состоянию на 9:50 4 июля после массированного обстрела Фото: скриншот

Согласно данным GoogleMaps, в столице наблюдаются пробки в районе Железнодорожного вокзала и на мостах между правым и левым берегом.

На улицах Киева после ночного обстрела 4 июля возникли пробки после ночного обстрела Фото: скриншот

Маршруты городского транспорта после обстрела в Киеве

В Киевской городской государственной администрации сообщили об изменениях в маршрутах нескольких городских автобусов после массированной российской атаки:

автобусы № 78 курсируют от станции метро "Васильковская" до Кольцевой дороги;

маршрут № 9 ходит в направлении ст. м. "Лукьяновская" по маршруту № 69;

маршрут № 69 курсирует в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут по маршруту № 9;

автобусы № 2 ходят от ул.Шолуденко до ст. "Киев-Волынский" без заезда на ул. Вахтанга Кикабидзе;

маршрут № 75 курсирует с ул. Григория Гуляницкого без заезда на остановки "Луговая", "Набережная", "Шевченко", "Поликлиника".

Кроме того, в результате ночной атаки было заблокировано движение троллейбусного маршрута № 41, а троллейбусы № 27 временно курсируют до Индустриального моста.

Как ходит городская электричка в Киеве

В Kyiv City Express сообщают об изменениях в маршруте городской электрички в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры города. По состоянию на 7:42 движение поездов продолжалось по маршруту "Дарница — Вокзальная" (через Выдубичи). На маршруте "Святошин — Вокзальная" электропоезда в Киеве временно не курсируют.

На маршруте "Святошин — Вокзальная" временно не курсируют электропоезда Фото: Telegram / Kyiv City Express

В "Укрзализныце" по состоянию на 7:30 объявляли, что поезда северо-западного (Святошинского) направления курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу, а на левом берегу можно будет пересесть на Kyiv City Express. Поезда отправляются из Киева с задержкой.

Обстрел Киева 4 июля: что известно

Россияне массированно атаковали Киев с вечера 3 июля ударными беспилотниками типа "Шахед" и баллистическими ракетами. В пяти районах загорелись пожары, пострадали жилые дома.

Во время ночного обстрела Киева на территории города была повреждена железнодорожная инфраструктура. В "Укрзализныце" сообщали, что из-за повреждения рельсов поезда западного направления следуют отклоненным маршрутом через Вишневое и Дарницу с задержками до 2 часов. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о 19 пострадавших.

Из-за многочисленных пожаров в столице существенно ухудшилось качество воздуха, киевлян призвали закрыть окна.