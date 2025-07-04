Удар по Киеву: в результате атаки РФ пострадали три отделения "Новой Почты"

Ночью 4 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев и область. В результате обстрела повреждены несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты".

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В результате ночного обстрела Киева пострадали три отделения "Новой почты", отделение №223 получило больше всего повреждений, сообщает пресс-служба компании.

"Никто из работников или клиентов "Новой почты" не пострадал — на момент удара отделение было закрыто. Все посылки уцелели. В ближайшее время они и все отправления, которые направляются в поврежденное 223 отделение будут перенаправлены в отделение №122", — говорится в сообщении.

Также повреждено отделение №114, однако оно продолжает работать. В частности, отделение №226 — повреждено, работает в ограниченном режиме работы, там только выдают посылки, для посетителей нет возможности заехать на авто на территорию. Весь груз, который в пути к этому отделению, переместят на другое — №359.

Попадание также было по прилегающей территории возле сортировочного депо. Там сгорело два авто, работники и груз не пострадали. Работу депо восстановили.

Атака на Киев: что известно

Россияне начали атаковать Киев "Шахедами" вечером 3 июля. В результате обстрела несколько локаций в столице охватили пожары, из-за высокой концентрации продуктов горения в воздухе киевлян призвали закрыть окна.

После ночного массированного обстрела Киева общественный транспорт изменил маршруты. В полиции сообщили о перекрытии движения на нескольких улицах, автобумы, троллейбусы и городская электричка курсировали с изменениями.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что во время ночного обстрела Киева получили серьезные повреждения пять машин скорой помощи, которые выезжали на вызовы.

Россияне атаковали Украину 550 целями, в частности баллистическими ракетами и 330 российско-иранскими "Шахедами". По состоянию на 9:40 президент Украины сообщал о 23 раненых.