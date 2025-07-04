Удар по Києву: внаслідок атаки РФ постраждали три відділення "Нової Пошти"

Вночі 4 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та область. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти".

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Внаслідок нічного обстрілу Києва постраждали три відділення "Нової пошти", відділення №223 зазнало найбільше ушкоджень, повідомляє пресслужба компанії.

"Ніхто з працівників чи клієнтів "Нової пошти" не постраждав — на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли. Найближчим часом вони та всі відправлення, які прямують до пошкодженого 223 відділення будуть перенаправлені до відділення №122", — йдеться у повідомленні.

Також пошкоджене відділення №114, однак воно продовжує працювати. Зокрема, відділення №226 — пошкоджено, працює в обмеженому режимі роботи, там тільки видають посилки, для відвідувачів немає можливості заїхати на авто на територію. Весь вантаж, що в дорозі до цього відділення, перемістять на інше — №359.

Влучання також було по прилеглій території біля сортувального депо. Там згоріло два авто, працівники та вантаж не постраждали. Роботу депо відновили.

Атака на Київ: що відомо

Росіяни почали атакувати Київ "Шахедами" ввечері 3 липня. Внаслідок обстрілу кілька локацій у столиці охопили пожежі, через високу концентрацію продуктів горіння в повітрі киян закликали зачинити вікна.

Після нічного масованого обстрілу Києва громадський транспорт змінив маршрути. У поліції повідомили про перекриття руху на кількох вулицях, автобуми, тролейбуси та міська електричка курсували зі змінами.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що під час нічного обстрілу Києва зазнали серйозних пошкоджень п'ять машин швидкої допомоги, які виїжджали на виклики.

Росіяни атакували Україну 550 цілями, зокрема балістичними ракетами та 330 російсько-іранськими "Шахедами". Станом на 9:40 президент України повідомляв про 23 поранених.