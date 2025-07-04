Наймасованіший удар "Шахедів" по Україні: що відомо про наслідки нічної атаки (фото)

Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Києву зросла до 26 осіб, стало відомо про загиблого. Постраждали пожежна частина, житлові будинки, склад відомого видавництва та цивільні об’єкти.

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Київська міська прокуратура почала розслідування за фактом воєнного злочину. Загалом повітряні тривоги з перервою тривали понад 12 годин. Столицю атакували дрони, балістичні й крилаті ракети.

Удар по Києву 4 липня: наслідки у районах

У Солом’янському районі пошкоджені житлові будинки й припарковані поблизу машини, автозаправка, будівля училища й школи, залізничне полотно і приміщення теплопункту. У Голосіївському районі пошкоджень зазнала будівля медичного закладу. У Шевченківському районі вибило вікна у кількох будинках, була пошкоджена новобудова, ще не введена в експлуатацію. У шести районах Києва зафіксували падіння уламків БПЛА.

Фото пошкодженого будинка у Києві Фото: Київська міська прокуратура Фото руйнувань у Києві після нічних вибухів Фото: Київська міська прокуратура

У ДСНС повідомили, що пошкоджена одна з пожежно-рятувальних частин Києва. Фасад будівлі понівечений та вибиті вікна, але обійшлося без постраждалих серед особового складу. Загалом внаслідок атаки були пошкоджені 11 одиниць техніки рятувальників.

"Сьогодні під ударом були саме ті надзвичайники, які під час російського удару 6 червня втратили 3 своїх колег. Цинізм агресора немає меж!" — наголосили у ДСНС.

Фото з місця руйнування у Києві Фото: ДСНС

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що найбільше постраждав Соломʼянський район, де було пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти і багато приватних будинків.

У Святошинському районі наслідки та пошкодження зафіксували на 6 локаціях, постраждали щонайменше 10 багатоквартирних житлових будинків. Там зазнали пошкоджень 2-3 поверхи 14-поверхівки.

Фото пошкоджених внаслідок атаки автівок Фото: ДСНС

У Дніпровському районі — незначні пошкодження в кількох локаціях, частини російських дронів знайшли поблизу ліцею. У Дарницькому районі теж впали уламки БПЛА, але обійшлося без масштабних руйнувань. У Шевченківському районі спалахнула пожежа поблизу школи й були пошкоджені ще не заселені житлові будинки, ніхто не постраждав. У Голосіївському районі виявили уламки у кількох місцях, без руйнувань.

Згодом Ткаченко заявив, що під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі рятувальники виявили загиблого. Він висловив співчуття рідним жертви атаки.

Пошкоджень зазнали машини "швидкої". Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, ці автомобілі виїжджали на виклики до постраждалих киян. Загалом було пошкоджено п’ять таких машин.

Фото наслідків нічного обстрілу у Києві Фото: Київська міська прокуратура

Удар по Києву 4 липня: штаби й рекомендації киянам

У КМДА проінформували, що розгорнули три штаби для допомоги постраждалим:

у закладі дошкільної освіти № 547, вул. Академіка Корольова, 8-А (Святошинський район);

у середній загальноосвітній школі № 22, просп. Відрадний, 36-В (Соломʼянський район);

у гімназії-інтернаті № 13, вул. Новопольова, 106-Б (Соломʼянський район).

Після нічної атаки у столиці погіршилася якість повітря. Киян закликали по можливості не виходити надвір, пити багато води, зачинити вікна й увімкнути очищувачі повітря.

Удар по Києву 4 липня: постраждав бізнес

У видавництві "Наш Формат" заявили, що внаслідок атаки ЗС РФ був пошкоджений їхній склад.

Будівля складу видавництва "Наш Формат" Фото: "Наш Формат" Фото зсередини будівлі Фото: "Наш Формат"

"Вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету. Внаслідок обстрілу та гасіння пожежі частину книжок пошкоджено. Але головне — ніхто не постраждав і всі живі", — зазначили видавці.

Покупців попередили, що тимчасово зупиняють відправлення замовлень. Уся команда працює над тим, щоб відновити роботу. Книжки планують знову відправляти вже з наступного тижня.

Фото наслідків атаки на складі Фото: "Наш Формат" Фото полиць з книжками на пошкодженому складі Фото: "Наш Формат"

Також пошкоджень зазнали кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти". Найбільше постраждало відділення №223, відправлення туди перенаправлять на відділення №122.

Нагадаємо, вночі на 4 липня ЗС РФ запустили по Україні 550 повітряних цілей. Ця атака "Шахедами" стала наймасштабнішою від початку повномасштабної війни, адже ворог застосував понад 330 ударних дронів для удару. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що метою були Київ і область.

Президент Володимир Зеленський інформував, що вночі до захисту неба залучили дрони-перехоплювачі, які знешкодили десятки російських БПЛА. Він наголосив, що повітряні тривоги почали ширитись Україну майже одночасно з появою новин про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним.