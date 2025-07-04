Росіяни обстрілом спровокували блекаут на ЗАЕС: деталі

Удар російської армії 4 липня припав на лінію електропередач, яка з'єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України. На самій ЗАЕС стався блекаут.

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Пошкоджена лінія електропередач підтримує потреби Запорізької АЕС у забезпеченні рівня радіаційної безпеки. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗАЕС вісім разів пережила повний блекаут. Станція також неодноразово опинялася на межі блекауту.

"Це черговий акт ядерного терору росіян", — вказали в міністерстві.

Востаннє про загрозу блекауту на Запорізькій АЕС після російського обстрілу повідомлялося 7 травня 2025 року. Тоді одна із зовнішніх ліній електропередач, що з'єднують окуповану ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України, втратила живлення.

В разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що загрожує радіаційній безпеці.

Нагадаємо, головною метою атаки військ РФ уночі 4 липня був Київ. У багатьох районах столиці пошкоджено житлові будинки, машини та інші об'єкти.

Атака "Шахедами" вночі є наймасштабнішою від початку великої війни з Росією: окупанти запустили по Україні 550 повітряних цілей.