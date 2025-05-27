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Украина Российско-украинская война Ситуация на Запорожской АЭС

РФ хочет перезапустить Запорожскую АЭС и строит новые ЛЭП (спутниковые снимки)

ЗАЄС, Запорожская АЭС, атомная станция, Запорожье аэс
Фото: Scanpix | Россия заявляла о невозможности изменения контроля над Запорожской АЭС

Россия строит новую высоковольтную линию электропередач на оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. "Росатом" хочет как можно быстрее перезапустить ядерные реакторы на ЗАЭС.

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Спутниковые снимки объекта показала международная организация Greenpeacе.

ЛЭП, линии в мариуполе, Запорожская АЭС, линии электропередач Fullscreen
ЛЭП для Запорожской АЭС строят к западу от Бердянска и северо-западнее Мариуполя

Строительство идет к западу от Бердянска и северо-западнее Мариуполя. Такие действия подтверждают желания корпорации "Росатом" перезапустить ядерные реакторы на ЗАЭС.

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На снимках до февраля 2025 года не было признаков строительства ЛЭП

По данным аналитиков, к 23 мая построено 90 км линии с установленными опорами. С 11 по 22 мая российские специалисты возвели 15 опор и более 5 км линии электропередач от восточной части Тополиного севернее Мариуполя.

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Спутниковые снимки Sky Sat от 11 и 25 мая 2025 года
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До конца мая продолжится строительство через Кальчицкое водохранилище. Greenpeace прогнозирует продление ЛЭП еще на 100 км к оккупированному Мелитополю. Там ее подключить к подстанции мощностью 330 кВ.

На восточном направлении ЛЭП соединят с подстанцией 750/330 кВ севернее Мариуполя. Для линии длиной 90 км могут установить около 300 высоковольтных опор.

Специалист по ядерной энергетике в Greenpeace Шон Берни утверждает, что Москва реализует опасные и незаконные планы перезапуска крупнейшей в Украине и Европе атомной станции.

"Россию и "Росатом" нужно остановить, а станцию ​​— вернуть Украине", — уверен он.

В Greenpeace заявляют о серьезных рисках для ядерной безопасности из-за возможного перезапуска реакторов ЗАЭС. "Росатом" не способен гарантировать порядок при попытке перезапуска ЗАЭС.

"Мы не раз призывали гендиректора МАГАТЭ донести это до представителей РФ. МАГАТЭ не должна поддерживать подготовку к незаконному перезапуску реакторов" — подчеркнул ядерный эксперт Ян Ванде Путте.

Напомним, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предупреждал об опасности скорого подключения ЗАЭС к российской энергосистеме.

Россияне рассказывали о невозможности изменения контроля над Запорожской АЭС. Вашингтон предлагал, чтобы станцией фактически управляли Штаты, а электроэнергия делилась между Украиной и США.