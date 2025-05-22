Запорожскую АЭС скоро подключат к энергосистеме России: что происходит на объекте (видео)

Линии электропередач к Запорожской АЭС почти построили. Новая магистраль с распределительным узлом проходит через Мариупольский район.

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Такое предположение высказал бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Строительство линий электропередач к АЭС вышла на финальную стадию, уже построена новая магистраль через Мариупольский район. На одном из участков уже появился распределительный узел продуктопровода с компрессорной станцией.

Представленное выглядит так, что Запорожская АЭС если еще не включена в систему энергетики РФ, то до этого остаются считанные недели, добавил советник мэра.

Ситуация на Запорожской АЭС: РФ обвиняет Украину в ударах БПЛА

Кроме этого, российские СМИ обвинили ВСУ в якобы ударе по крыше учебного корпуса Запорожской атомной электростанции с тренажером реакторного зала.

"Как и в других случаях с фейковыми обвинениями в обстрелах ЗАЭС в адрес Украины, доказательств россияне не предоставляют", — подчеркнул Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

МАГАТЭ заявило о третьем за год ударе по учебно-тренировочному центру на Запорожской АЭС. Наблюдатели сообщили об автоматных очередях и акцентировали внимание на прямой угрозе ядерной безопасности.

При этом международная организация не назвала кто именно запускает дроны по Запорожской АЭС.

Напомним, украинские ученые предупредили, что оккупация Запорожской АЭС повлияет на срок ее полноценного восстановления. Вероятно, на ремонт понадобится от 5 до 10 лет.

В Минэнерго Украины высказывали предположения о совместной собственности США и Украины над Запорожской АЭС.