Запорізьку АЕС скоро підключать до енергосистеми Росії: що відбувається на об'єкті (відео)

Лінії електропередач до Запорізької АЕС майже побудували. Нова магістраль із розподільчим вузлом проходить через Маріупольський район.

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Таке припущення висловив колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Будівництво ліній електропередач до АЕС вийшло на фінальну стадію, вже побудовано нову магістраль через Маріупольський район. На одній з ділянок уже з'явився розподільний вузол продуктопроводу з компресорною станцією.

Представлене виглядає так, що Запорізька АЕС якщо ще не включена до системи енергетики РФ, то до цього залишаються лічені тижні, додав радник мера.

Ситуація на Запорізькій АЕС: РФ звинувачує Україну в ударах БПЛА

Крім цього, російські ЗМІ звинуватили ЗСУ в нібито ударі по даху навчального корпусу Запорізької атомної електростанції з тренажером реакторного залу.

"Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають", — наголосив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

МАГАТЕ заявило про третій за рік удар по навчально-тренувальному центру на Запорізькій АЕС. Спостерігачі повідомили про автоматні черги та наголосили на прямій загрозі ядерній безпеці.

При цьому міжнародна організація не назвала хто саме запускає дрони по Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, українські вчені попередили, що окупація Запорізької АЕС вплине на термін її повноцінного відновлення. Ймовірно, на ремонт знадобиться від 5 до 10 років.

У Міненерго України висловлювали припущення про спільну власність США та України над Запорізькою АЕС.