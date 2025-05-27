РФ хоче перезапустити Запорізьку АЕС і будує нові ЛЕП (супутникові знімки)

Росія будує нову високовольтну лінію електропередач на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. "Росатом" хоче якнайшвидше перезапустити ядерні реактори на ЗАЕС.

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Супутникові знімки об'єкта показала міжнародна організація Greeprease.

ЛЕП для Запорізької АЕС будують на захід від Бердянська і на північний захід від Маріуполя

Будівництво йде на захід від Бердянська та на північний захід від Маріуполя. Такі дії підтверджують бажання корпорації "Росатом" перезапустити ядерні реактори на ЗАЕС.

На знімках до лютого 2025 року не було ознак будівництва ЛЕП

За даними аналітиків, до 23 травня побудовано 90 км лінії зі встановленими опорами. З 11 до 22 травня російські фахівці звели 15 опор і понад 5 км лінії електропередач від східної частини Тополиного на північ від Маріуполя.

Супутникові знімки Sky Sat від 11 і 25 травня 2025 року

До кінця травня продовжиться будівництво через Кальчицьке водосховище. Greenpeace прогнозує продовження ЛЕП ще на 100 км до окупованого Мелітополя. Там її підключать до підстанції потужністю 330 кВ.

На східному напрямку ЛЕП з'єднають із підстанцією 750/330 кВ північніше Маріуполя. Для лінії довжиною 90 км можуть встановити близько 300 високовольтних опор.

Фахівець з ядерної енергетики в Greenpeace Шон Берні стверджує, що Москва реалізує небезпечні та незаконні плани перезапуску найбільшої в Україні та Європі атомної станції.

"Росію і "Росатом" потрібно зупинити, а станцію — повернути Україні", — упевнений він.

У Greenpeace заявляють про серйозні ризики для ядерної безпеки через можливий перезапуск реакторів ЗАЕС. "Росатом" не здатний гарантувати порядок під час спроби перезапуску ЗАЕС.

"Ми не раз закликали гендиректора МАГАТЕ донести це до представників РФ. МАГАТЕ не повинна підтримувати підготовку до незаконного перезапуску реакторів", — наголосив ядерний експерт Ян Ванде Путте.

Нагадаємо, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко попереджав про небезпеку швидкого підключення ЗАЕС до російської енергосистеми.

Росіяни розповідали про неможливість зміни контролю над Запорізькою АЕС. Вашингтон пропонував, щоб станцією фактично управляли Штати, а електроенергія ділилася між Україною і США.