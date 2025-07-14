Біля ЗАЕС сталася стрілянина: МАГАТЕ попереджає про загрозу ядерній безпеці

Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції знову викликає занепокоєння. 12 липня там було чутно сотні пострілів зі стрілецької зброї.

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Стрільба біля ЗАЕС почалася близько 22:00 за місцевим часом і тривала приблизно годину. Така інтенсивність обстрілу є незвичною, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.

Під час ранкового обходу території співробітники МАГАТЕ виявили багато гільз від малокаліберної зброї поблизу енергоблоків №5 і №6. Видимих пошкоджень, зокрема розбитих вікон, не зафіксували.

Наразі команда МАГАТЕ намагається з’ясувати більше подробиць про інцидент.

"Будь-яка військова активність на або поблизу великої атомної електростанції є абсолютно неприйнятною", – наголосив Ґроссі.

Стрільба в суботу сталася на тлі серії нещодавніх атак із використанням дронів поблизу ЗАЕС та інших ядерних об'єктів в Україні. Зокрема, кілька днів тому повідомлялось про удар у місті Енергодар, де проживає більшість персоналу ЗАЕС.

Ґроссі знову висловив глибоку стурбованість через зростання кількості атак дронами біля атомних станцій з початку цього року. За його словами, така зброя становить реальну загрозу для ядерної безпеки.

Будь-який удар дрона по ядерному об'єкту є порушенням як Семи необхідних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, так і П’яти принципів гарантування безпеки на ЗАЕС, які Ґроссі сформулював у 2022 та 2023 роках.

"Ми спостерігаємо явну ескалацію атак із застосуванням безпілотників у цій війні, і це безпосередньо зачіпає українські атомні станції, піддаючи їх ще більшій небезпеці. Я вже неодноразово заявляв: будь-яка військова атака на ядерний об’єкт – з дронами чи без – має бути негайно припинена", – підсумував голова МАГАТЕ.

Нагадаємо, 4 липня росіяни обстрілом спровокували блекаут на ЗАЕС. В разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що загрожує радіаційній безпеці.

Фокус також писав у травні 2025, що РФ хоче перезапустити Запорізьку АЕС і будує нові лінії електропередач.