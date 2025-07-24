Ракетный удар ВС РФ по Черкассам: много раненых, включая ребенка (фото)

Войска РФ могли атаковать Черкассы двумя крылатыми ракетами типа "Искандер-К". От взрывов в городе пострадало семь человек.

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В Черкассах из-за ракетного удара российских войск пострадало семь человек, среди них оказался ребенок. Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко в Telegram.

Раненым пришлось обратиться за медицинской помощью. Мэр обещает предоставить подробную информацию позже и призывает жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По его словам, к утру 24 июля спасатели потушили все пожары, вспыхнувшие в городе из-за взрывов. Кроме этого, взрывные волны выбили окна во многих квартирах из-за ракетного удара.

Взрывы в Черкассах раздались примерно в 4:00 утра

Взрывы в Черкассах начались примерно в 4:00 утра. Вероятно, россияне обстреляли город двумя крылатыми ракетами типа "Искандер-К", пишут мониторинговые каналы.

Угроза применения ракетного вооружения с Крыма и востока, по данным Воздушных сил ВСУ, продолжалась до 6:46.

Напомним, ночью 24 июля оккупанты нанесли массированный удар "Шахедами" по Одессе, в городе горел известный рынок "Привоз".

Фокус также писал о последствиях атаки россиян 22 июля по газодобывающим объектам госкомпании "Нафтогаз". Атаки газовой инфраструктуры уже привели к снижению добычи газа в Украине до 40%.