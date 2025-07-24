Ракетний удар ЗС РФ по Черкасах: багато поранених, включно з дитиною (фото)

Війська РФ могли атакувати Черкаси двома крилатими ракетами типу "Іскандер-К". Від вибухів у місті постраждало семеро людей.

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У Черкасах через ракетний удар російських військ постраждало семеро людей, серед них виявилася дитина. Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко в Telegram.

Пораненим довелося звернутися по медичну допомогу. Мер обіцяє надати детальну інформацію пізніше і закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За його словами, до ранку 24 липня рятувальники загасили всі пожежі, що спалахнули в місті через вибухи. Крім цього, вибухові хвилі вибили вікна в багатьох квартирах через ракетний удар.

Вибухи в Черкасах пролунали приблизно о 4:00 ранку

Вибухи в Черкасах почалися приблизно о 4:00 ранку. Імовірно, росіяни обстріляли місто двома крилатими ракетами типу "Іскандер-К", пишуть моніторингові канали.

Загроза застосування ракетного озброєння з Криму та сходу, за даними Повітряних сил ЗСУ, тривала до 6:46.

Нагадаємо, вночі 24 липня окупанти завдали масованого удару "Шахедами" по Одесі, у місті горів відомий ринок "Привоз".

Фокус також писав про наслідки атаки росіян 22 липня на газовидобувні об'єкти держкомпанії "Нафтогаз". Атаки газової інфраструктури вже призвели до зниження видобутку газу в Україні до 40%.