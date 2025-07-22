"Мета очевидна": ЗС РФ знову атакували об'єкти "Нафтогазу", подробиці

ЗС РФ продовжують методично знищувати енергетику України. Наразі зусилля окупантів націлені на газову інфраструктуру та газовидобуток.

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У ніч на 22 липня російська армія вкотре атакувала газовидобувні об'єкти, завдавши десятки ударів дронами, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. Він підкреслив, що такі атаки відбуваються регулярно, хоча жодного військового значення ці об'єкти не мають.

"Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна — послабити Україну, зірвати підготовку до зими і створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів", — написав Корецький у Facebook.

Наразі триває ліквідація наслідків, на місцях працюють команди фахівців.

Чи буде Україна з газом: що кажуть експерти

Ще в березні 2025 року Володимир Омельченко, аналітик енергетичного сектору зазначав, що 18 атак ЗС РФ по газовій інфраструктурі призвело до зниження газовидобутку в Україні до 40%, що є вже критичним для підготовки до ОЗП шляхом наповнення ПСГ.

"Якщо удари триватимуть і надалі по об'єктах газовидобутку, то це створить надзвичайну ситуацію з теплозабезпеченням в опалювальний сезон 2025-2026 рр., оскільки природний газ є основним видом палива для ТКЕ", — наголошував він.

Приблизно в той самий час директор Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко говорив, що частину пошкоджених атаками РФ потужностей газовидобутку можна буде відновити за оптимістичними прогнозами не раніше вересня-листопада, і вони охоплюють приблизно 25% видобутку, що мала Україна до початку масованих ударів по енергосистемі.

"Є такі пошкодження, наслідки яких можна протягом місяця-півтора пом'якшити, але частина пошкоджень досить серйозні, після яких хоча б у вересні, жовтні, листопаді запуститися. Навіть за повної відсутності атак. І ця категорія охоплює чверть видобутку газу, який був три місяці тому", — сказав експерт на брифінгу в Києві.

Наприкінці червня Герман Галущенко, будучи ще міністром енергетики, наголошував, що Україна через російські обстріли та пошкоджену газову інфраструктуру цього року імпортуватиме значно більше газу.

"Через ворожі удари по [об'єктах] видобутку газу, по сховищах ситуація дійсно складна. Безумовно, цього року будемо імпортувати набагато більше газу. Мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачано у сховища України — це 4,6 млрд кубометрів. На сьогодні законтрактовано 2,9 млрд кубометрів саме імпортного газу, який буде закачано в сховища. Ці контракти підтверджені фінансово", — додав чиновник.

Куди найчастіше били ЗС РФ у спробі знищити газовидобуток

Більшість знищених або пошкоджених газовидобувних потужностей розташовані на сході країни.

"Цього року російська армія особливо сильно б'є по газовидобувних об'єктах і газовій інфраструктурі. Найбільших ударів завдають по східних областях — Харківщині та Полтавщині, де зосереджені головні потужності і де видобувається левова частка українського газу. Агресор не обирає, кого атакувати: прицільно б'є і по державних, і по приватних підприємствах. Росія спочатку запускає безліч безпілотників, щоб виснажити нашу ППО, а вже після цього завдає ударів десятками різних ракет. Як ми бачимо, основна мета ворога — не тільки завдати максимальної шкоди компаніям, а й енергетично знищити Україну", — заявив Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній.

Раніше Фокус писав, як лише за місяць змінилася ситуація із запасами газу в Україні.

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